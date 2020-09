Se billedserie Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, plantede fredag et Evighedstræ, en hjemmehørende stilkeg, i Nicolinelunds nye bolig-naturområde. Privatfoto. Foto: Rudy_Hemmingsen

Naturfredningsforening indgår officielt partnerskab med boligområde på Stevns

Stevns - 08. september 2020 kl. 14:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den grønne løber var rullet ud, da et større følge fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) med præsident Maria Reumert Gjerding i spidsen i fredags aflagde boligområdet Nicolinelund i Strøby Egede et besøg.

Anledningen til markeringen var, at naturfredningsforeningen og det private boligområde i Stevns Kommune har indgået et partnerskab, der skal sikre naturen i Nicolinelund i mange generationer frem. Som noget ganske særligt i forhold til en almindelig udstykning giver boligområdet i den sydlige del af Strøby Egede nemlig naturen plads ved at skabe nye habitater for det vilde dyreliv. Her får insekter, fugle, padder og pattedyr, navnlig de trængte arter, nye levesteder i både fællesarealerne og i de private haver.

- Her på Nicolinelund vil I give plads til naturen - ikke med sådan en nådig bevægelse i udkanten af projektet. Men med en dybfølt forståelse for, at naturen skal have sin egen plads tæt på os, sammen med os. Det tankesæt, I lægger ned over jeres nye boligområde, er dybest set det, vi savner over en kam. Fra byplanlæggerne, lokal politikere, fra villaejerne og politikerne på Christiansborg, lød det lidt senere i Maria Reumert Gjerding tale.

Marias Eg De fremmødte gæster overværede, at præsidenten for DN kastede jord omkring et nyplantet, fremtidigt evighedstræ, som ejerne af Nicolinelund, Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen, havde besluttet at opkalde efter netop Maria Reumert Gjerding.

Marias Eg vil stå i Nicolinelund mange hundrede år frem, som et langsigtet symbol på partnerskabet.

- På den måde har Nicolinelund og DN en stærk fælles interesse i at skabe et boligområde i samspil med den lokale flora og fauna, hvor natur og biodiversitet indtænkes i både de store fællesarealer og i alle private haver, sagde Maria Reumert Gjerding i sin tale, hvor hun også kom med en opfordring til Christiansborg:

- Vi har rykket i erhvervsministeren for at få ham til at give biodiversiteten sin egen plads i planloven, og når fremtidens boligkvarterer planlægges. Næste skridt kan måske være at præsentere ham for tankerne bag Nicolinelund. For I omfavner jo netop det, vi efterspørger - nemlig en langt større respekt for naturen i byudviklingen, og et seriøst ønske om at planlægning for fremtidens by ikke kun handler om bygninger, veje og tekniske anlæg, men i lige så høj grad om biodiversitet, naturgenskabelse og adgang til naturen, hvor vi bor.

Man må sige, at der med de ord er lagt et kæmpestort forventningspres på det et lille boligområde på Stevns.

- Men vi har ekstremt store forventninger til, at projektets vilde ambitioner bliver indfriet. At I skaber noget her, som kan danne skole for andre byudviklingsprojekter. At I bygger noget op her, vi kan vise frem og sige se - det kan lade sig gøre at gøre naturen til en kær nabo og en del af fællesskabet, konkluderede præsidenten for DN.

Borgmesterros Borgmester Anette Mortensen (V) anerkendte i sin tale Nicolinelunds visionære bolig-naturplaner og henviste også til kommunens nye udvalg, der arbejder målrettet med bæredygtighed og byudvikling.

- I er nok lidt på forkant med udvalgets arbejde, for I er allerede godt i gang. Og måske er der også nogle af medlemmerne i udvalget, der har skelet lidt til det, der foregår her, sagde Anette Mortensen og gav derefter sin anerkendelse af det samarbejde, naturfredningsforeningen og Nicolinelund har indgået.

- Det er enestående, og som jeg har hørt det, så er det ikke sket før i Danmark. Jeg føler mig i hvert fald sikker på, at I har fat i den lange ende. Og det falder faktisk godt i tråd med de politiske planer, vi har for at udvikle Stevns til et sted, hvor det er godt at bo og leve.

Stædigt ejerpar Også formanden for Stevns Kommunes Plan- Miljø- og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V), udtrykte i sin tale opbakning til Nicolinelund.

- Jeg vil gerne sige tak og til lykke. Tak for, at I, Käte og Anker, har holdt ud og været stædige. Det er et imponerende og stort projekt, I er i gang med, og det har undervejs givet sine udfordringer i planarbejdet. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet med jer, også når det var svært. Og til lykke med alt det, I har opnået, og med det nye partnerskab med DN.

Lokale naturindsats Formanden for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse, lod i sin tale ikke nogen være i tvivl om, at initiativer som Nicolinelund er med til at gøre en stor forskel.

- Det er ikke mig, der har fået Käte og Anker til at tænke de tanker, de har. Det har de selv, og det er meget visionært. Vi greb naturligvis bolden og gik med for, at de kunne komme bedst muligt videre med deres visioner, sagde han

Han fortalte videre, at området i og omkring Strøby Egede for 200 år siden var et ganske unikt, biodiverst område med et væld af flora og fauna, som i dag stort set er forsvundet.

Som afslutning på den festlige fredag eftermiddag i Nicolinelund takkede Käte Magdalene Gjørup og Anker Nielsen på skift alle talerne for påskønnelsen af deres indsats i Nicolinelund.