Nattergaletur i ådalen i fuldmånens skær

Stevns - 26. maj 2018 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Strøby: Hvad suger du til en nattergaletur i Tryggevælde Ådal under fuldmånens skær. Det tilbyder foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse, der arrangerer netop sådan en tur nu på tirsdag 29. maj fra klokken 19.30, hvor man kan mødes på p-pladsen ved Strøby Kirke.

Det eneste man skal medbringe er en kikkert, gummistøvler, fornuftigt tøj og gerne aftenkaffen. Turleder bliver Niels Knudsen fra Køge, og det er gratis for medlemmer af foreningen, mens andre må lægge beskedne 25 kroner for at være med.

Niels Knudsen vil lede alle kyndigt igennem de mange fuglestemmer. Han har fra barnsben været meget interesseret i fugle og er eminent til at kende dem på stemmerne. Han har som ornitolog ledet mange ture, især for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer og for "Natur Øst" Det er en forening, som han selv har været initiativtager til.

På den anden side af Ådalen vil lydbilledet ofte være domineret af de mange nattergale, der holder til i krattet, men man håber også at se og høre andre af de mange arter.

Der er en mulighed for at høre den sjældne engsnarre, der i nogle år har besøgt engene. Måske vil også storken flyve hen over deltagerne eller knebre fra reden på Kirkeladens tag eller uglerne, der bor i en af de små lunde ude i engene, lydløst glide forbi på jagt efter småfuglene..

Turen vil gå ad Kirkestien ud til det gamle fugletårn, og i det tiltagende tusmørke vil man vandre tilbage akkompagneret af nattergalenes sang.

Der kan være fugtigt og vådt nede i Ådalen, så det der med at medbringe gummistøvler var alvorligt ment.

