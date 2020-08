Nashville Nights turneen fra Køge over Slagelse og Vordingborg til Jylland og København

Nashville Nights er en koncertrække, der bygger på konceptet Writers Round, som stammer fra Nashville. Writers Round er en elsket og integreret del af countryscenen i USA, og går ud på at invitere sangskrivere på scenen til at præsentere og fortælle om deres sange. Publikum får på den måde mulighed for at høre sange - mange indspillet af store stjerner - leveret af de sangskrivere, som oprindeligt skrev dem.