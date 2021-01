Narkopåvirket bilist taget uden kørekort

Lørdag kl. 23.50 anholdt og sigtede politiet en 32-årig mand fra Karise for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde generhvervet sin førerret efter udløbet af en tidligere frakendelse af kørekortet. Manden kom kørende ad Skovkildevej nær Skrosbjerg.

Da der i bilens kabine var en lugt af hash, ransagede politiet bilen og fandt en mindre mængde hasholie, så ud over de to overtrædelser af færdselsloven blev den 32-årige også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.