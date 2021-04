Narkopåvirket bilist anholdt og sigtet

Natten til søndag anholdt og sigtede politiet en 23-årig mand fra Karise for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Anholdelsen skete klokken 00.42 på Bjælkerupvej nær Klippinge, da en narkometertest indikerede, at den 23-årige var påvirket af kokain under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden løsladelsen.