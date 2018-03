Beredskabschef Lars Robetje skal nu svare på, hvordan Østsjællands Beredskab vil servicere Stevns uden Køge som medlem. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Stevns-borgmester: Næste træk er hos Beredskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns-borgmester: Næste træk er hos Beredskabet

Stevns - 14. marts 2018 kl. 12:33 Af Henrik Fisker og Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes beslutning om at forlade Østsjællands Beredskab og hjemtage brandvæsnet til kommunen stiller umiddelbart Stevns i en helt ny situation. Hidtil har stationerne i Køge fungeret som back up for beredskabet på det nordlige Stevns, og den rolle var de ligeledes tiltænkt i den beredskabsplan, som er fremlagt i de otte kommuner.

Men uden Køge som en del af det fælles beredskab kan Stevns ikke mere vente at få hjælp fra naboen mod nord, hvis en større ulykke eller brand finder sted. I givet fald skal hjælpen komme længere nordfra og køre gennem Køge Kommune for a nå et ulykkessted på Stevns. Det vil alt andet lige give en længere responstid.

Det er allerede blevet udlagt som et sikkert tegn på, at Stevns også forlader Østsjællands Beredskab og opretter et fælles brandvæsen sammen med Køge. Sådan kan det komme til at gå, men beslutningen er ikke truffet endnu, oplyser borgmester Anette Mortensen (V).

- Nu er der opstået en ny situation for Østsjællands Beredskab. Det vigtige spørgsmål lige nu er at få afklaret, hvad beredskabet har tænkt sig. Stevns er indtil videre en del af Østsjællands Beredskab, og derfor må vi spørge ledelsen, hvad den har tænkt sig at gøre for at betjene os bedst muligt. Det er deres ansvar, siger hun.

Thomas Overgaard (S) mener ligesom borgmesteren, at det nu er Østsjællands Beredskab, der må komme med næste udspil:

- Jeg mener, at der nu er lagt massivt pres på Østsjællands Beredskab, da vi nu ikke mere kan være sikre på, at de kan levere det til os, som vi ønsker os. Med mindre Østsjællands Beredskab går forhandlingsvejen og får afklaret tingene med Køge Kommune, så står vi nu i en helt ny situation, hvor vi ikke kan tage udgangspunkt i den beredskabsplan, de har lagt frem for os. Ligesom Køge Kommune, der nu har meldt klart ud, så mangler vi jo at kende prisen på flødeskummet, der ikke er indeholdt i den grundpakke, som Østsjællands Beredskab vil levere. Det er også det, som jeg forstår det, der i sidste ende har gjort, at Køge ikke mere ønsker at være en del af det fælles beredskab. Og vi har heller ikke kunnet få at vide, hvad det koster at få ekstra ydelser ud over grundpakken, siger han.

relaterede artikler

Langt færre brandfolk på Stevns 15. februar 2018 kl. 11:48