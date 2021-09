Næste opgave er nu kommunevalget

- Jeg er rigtigt glad for, at medlemmerne tog så godt imod mit kandidatur. Det var et spændende valg, men det gik over al forventning. Så det er jeg meget ydmyg og taknemmelig for. Jeg tillader mig at tolke resultatet som, at der er opbakning til det arbejde, jeg udfører, og så naturligvis til den tale jeg holdt, siger Martin Henriksen i en udtalelse, som han har sendt til den lokale presse på Stevns.