Næste budget klar i november

Udsættelsen giver politikerne ekstra tid til at få et vanskeligt budget til at falde på plads, men årsagen skal dog findes uden for Stevns Kommune. Forsinkelsen skyldes folketingsvalget og det efterfølgende regeringsskifte i forsommeren, der betød, at de årlige forhandlinger mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) om rammerne for kommunernes økonomi blev udsat. Normalt indgås der et forlig senest midt i juni, men i år starter forhandlingerne først i denne uge. Meldingen er, at parterne sigter mod at have en aftale klar i uge 37, dvs. anden uge af september.