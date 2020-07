Når sol, sommer og skyer rammer Tryggevælde Å

Tryggevælde Ådal er en oplevelse at gå i på alle årstider. Men når solen viser sig og dunlette skyer samtidig svæver hen over himlen, så tegner der sig nogle helt specielle billeder på nethinden. Et af disse øjebliksbilleder har Elmer Madsen fanget i sin linse på én af sine mange ekskursioner ud i naturen.

Elmer Madsen er tidligere fotograf for nærværende avis med bopæl i Strøby Egede. Selvom han er gået på pension, så har han sendt dette sommerpostkort til redaktionen for at vise alle, hvor smukt et område, han/vi bor i.