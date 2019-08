Se billedserie Dansende delfiner - eller morgensolens første stråler, der rammer stenene i vandkanten på Gran Canaria? Foto: Dorte Færch

Når fotografier bliver til kunst

Stevns - 07. august 2019 kl. 05:55 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens man venter på at komme ind til lægen, er det godt at have noget at fordrive tiden med. I Lægehuset i Store Heddinge kan man frem til udgangen af september dvæle ved i alt 19 billeder taget af to dygtige, lokale fotografer.

Dorte Færch og Sabine Kleinhout er begge aktive med deres kameraer og har et godt blik for, hvad der kan blive til et godt motiv. De kender hinanden fra Stevns Fotoklub, hvor de begge er aktive og gode til inspirere andre medlemmer.

Men deres værker på den aktuelle udstilling er forskellige. Hvor Sabine især udstiller billeder af mennesker, som hun har mødt, og som dermed fortæller en historie om dem, så går Dortes fotokunst mest i retning af at fortolke naturen, som hun ser den. Hun ser et motiv og formår ofte at læse noget andet i det.

Et eksempel på det er hendes billeder fra Rødvig Havn. På beddingen kravler hun ind under bådene, når de skal understryges, og finder rester af maling samt rustpletter. Når lyset falder rigtigt, bliver det til underfundige farvepaletter af sagndyr.

Eller de allerførste stråler fra morgensolen, der rammer stenene i vandkanten på Gran Canaria og spiller i lyset, så Dorte ser delfinerne danse på bølgerne.

Sabine er hurtig med sit kamera, når hun ser et godt motiv. Hun knipser først og spørger bagefter - for ingen skal udstilles mod sin vilje. Men de fleste siger ja, når de ser de flotte billeder, som hun får ud af det.

Her finder de flyvende motocross-maskiner i luften fra et løb ved Vordingborg, vi ser den svedende mand, der beskærer et træ, og en gammel jødisk mand, der vasker sine hænder på rituel vis på en kirkegård i Mannheim.

Og så er der fuglemanden. Med stort hår og skæg, iklædt blåt cowboytøj, sidder han der stille og fodrer gråspurvene i Zoologisk Have i København. Der er en indre ro, som gør de små fugle næsten tamme, så de flyver op og spiser af hans hånd - og en måge ser nysgerrigt til fra siden. Et flot situationsbillede, som Sabine har fanget med sin kameralinse af en mand, der var kommet hertil helt fra Australien for at fodre gråspurve.