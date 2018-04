Familien kaldes det stærkeste fællesskab, som vi har - men af og til kniber det med at afstemme forventningerne til samværet på tværs af generationer. Pressefoto

Når familieidyllen bliver udfordret

Stevns - 04. april 2018 kl. 14:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør det velmenende forældrepar, når de små pus bliver store og får selvstændige meninger om, hvordan forældrene skal opføre sig? Og hvor langt skal man gå for at imødekomme hinandens behov uden at give køb på sine egne ønsker?

Det handler forestillingen: I Familien, opført af Teatret Svalegangen, om. En generationskomedie, der ifølge teatret selv består af 59 procent stenhård generationssatire, 17 procent tvangshygge, 24 procent hysteriske familietyper og 0 procent familieidyl.

Rammen om handlingen er naturligvis julen - den tid på året, hvor forestillingen om det perfekte familiesammenhold er størst og allermest udfordret af forskellige forventninger. Her mødes de kommanderende forældre, der vil have kontrol med alt, med de irriterende svigerbørn og med bedsteforældrene, som drømmer om ro, langrendsferier og julesang på et asylcenter.

Julen har englelyd, men for det ældre ægtepar: Poul og Jette er højtiden præget af mislyd. Deres ønskejul er længder fra den socialbevidste datter, som ønsker en gavefri jul, og karrieresønnens familie, der har en meterlang ønskeseddel med hvidriflet Royal Copenhagen, transformers og dyre kuvertlagner. Udspændt mellem de to børns interesser og ikke mindst de elskede børnebørn gør Poul og Jette deres bedste for at bevare overblikket og familieidyllen.

Manuskriptet er skrevet af Anna Panduro og instrueret af Per Smedegaard. Der er seks skuespillere på scenen.

- Anna Panduro har arbejdet i mange funktioner på mange teatre gennem mange år. De seneste par år han hun taget et spring. Det er, som om hun har samlet alle erfaringerne og nu kan skrive nogle meget populære komedier, der rammer dagliglivet med skarp humor og stor overbærenhed. Og vi har allerede købt en af hendes forestillinger til næste sæson, siger teaterforeningens Lene Vestergård.

Teateret Svalegangen opfører »I Familien« onsdag 11. april kl. 19.30 på Erikstrupscenen, Kronhøjvej 4, Store Heddinge. Billetter á 250 kroner (løssalg), 125 kroner (medlemmer) og 60 kroner (unge under 25 år) sælges på www.stevns-teater.dk. Arr.: Stevns Teaterforening