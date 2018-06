Se billedserie Indgagen til ØDA Stevns sker fra bagsiden af Sundhedscentret ved parkeringspladsen. Her tager fire medarbejdere imod: projektmedarbejder Anne Hardis, demenskoordinator Malene Simonsen, projektleder Sandra Mundus og demenskoordinator Line Henriksen. Foto: Henrik Fisker

Når evnerne begynder at svigte

Stevns - 08. juni 2018 kl. 13:09 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begynder som regel i det små. Hvad er det nu, at han hedder - eller hvor lagde jeg nu min telefon? Senere bliver det værre, når man åbner køleskabsdøren og ikke kan komme på, hvad det var, at man skulle have.

Det er som regel udtryk for almindelig distraktion - at hjernen er fyldt op med andre tanker og derfor mister fokus og overblik. Men hvad sker der, hvis fejlene i dagligdagen begynder at blive et fast mønster - og telefonen bliver lagt i køleskabet, og mælken får plads i klædeskabet?

Så er der grund til at være på vagt, for når åndsevnerne begynder at svigte, kan det være tegn på en kronisk tilstand, der går videre end blot almindelig distraktion. Det er her, at mistanken om begyndende demens melder sig.

Denne målgruppe fik fredag formiddag et nyt tilbud i Stevns Kommune. Kl. 10 klippede social- og sundhedsudvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen snoren over og indviede ØDA Stevns på Sundhedscentret i Hårlev. ØDA står for Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter, som i denne uge har etableret sig i både Faxe, Køge og Stevns kommuner.

- Vi har valgt en decentral model og at åbne et center i hver af de tre kommuner, så vi er så tæt på borgerne som muligt. Der kan godt være forskel på de aktiviteter, som de tre kommuner tilbyder, men borgerne er velkomne til at shoppe rundt og møde op i nabokommunen, hvis de har lyst til det, siger Sandra Mundus, der er projektleder.

Bevillingen til det nye demenscenter løber kun frem til oktober 2019. Hvad der skal ske efter projektperiodens udløb, er ikke besluttet endnu.

- Forhåbentlig er der til den tid kommet så mange frivillige, at de kan tage over. Det bliver én af opgaverne at finde nogle lokale ildsjæle, der vil drive stedet på egen hånd, siger projektlederen.