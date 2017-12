Når demens rammer familien

Stevns Teaterforening fik for et år siden flere uafhængige henvendelser fra medlemmer og teatergængere: Få Med Sne til Stevns!

Nu kommer forestillingen så - som denne sæson største og dyreste satsning. Af samme grund er der forhøjede billetpriser. For teaterforeningens formand: Leif Sinius er det en stor tilfredsstillelse at kunne byde velkommen til Det Kongelige Teater og i særdeleshed til skuespiller Henning Jensen, som dermed vender tilbage til sin barndomsby.

Det har ellers i flere sæsoner vist sig umuligt at få de forestillinger, som teaterforeningen ønskede sig fra Det Kongelige Teater, til at passe ind på de scenemuligheder, der er adgang til i Stevns Kommune. Men nu er det altså lykkedes at få en aftale - og Med Sne opføres på Erikstrupscenen næste fredag 8. december kl. 19.30.

Børnene må overskride alle grænser i en umulig kamp mod en sygdom, som de kun forgæves kan forsøge at forstå. De må på faderens vegne tage beslutninger, der fratager ham myndigheden over sit eget liv for at kunne finde vej i en forvirrende og kaotisk virkelighed. I kampen for at fastholde sit gamle jeg mødes han af stadig større forhindringer, efterhånden som hans liv overtages af den virkelighed, som sygdommen skaber.