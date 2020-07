Artiklen: Mystiske brande to dage i træk på samme adresse - politiet eftersøger husejer

Mystiske brande to dage i træk på samme adresse - politiet eftersøger husejer

Tirsdag klokken 11.09 slog naboer til en 55-årig mand på Højmøllevej ved Karise alarm til både brandvæsnet og politiet, da der for anden dag i træk kom røg hans adresse. Denne gang fra en mindre bygning i forbindelse med huset.

Tililende fik reddet nogle gasflasker væk og kunne sammen med brandvæsnet og politiet konstatere, at der var ild i et skur med opmagasineret brænde, værktøj og møbler.

Den 55-årige var ikke til stede på sin bopæl, da branden blev anmeldt. Trods brandvæsnets indsats nedbrændte skuret og uden at lave skade på andre bygninger.

Politiet skal nu undersøge området ved skuret nærmere i et forsøg på at finde den konkrete brandårsag, da der ikke umiddelbart var nogen naturlig forklaring herpå. Endvidere vil denne brand blive efterforsket sammen med en tidligere brand i campingvognen på samme adresse dagen før sent på eftermiddagen.