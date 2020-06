Musikskolen slutter sæsonen med fire koncerter på nettet

En af sommerens positive oplevelser har de senere år været Stevns Musikskoles sæsonafslutning med en stor friluftskoncert i Munkegårdsparken - Store Heddinges lidt oversete grønne oase. Her kan forældre, søskende og andre interesserede få et indblik i, hvad eleverne har lært gennem det forløbne skoleår og samtidig mærke følelsen af sol og sommer garneret med røde pølser og gule sodavand. En musikalsk festdag på én af årets lyseste sommerdage.

Sådan bliver det ikke i år, hvor coronarestriktioner fortsat sætter klare begrænsninger for de musikalske udfoldelser. I stedet kan man opleve nogle af de bands, som i den forgangne sæson har øvet sig og set frem til at trykke den af. Det sker i stedet ved fire livekoncerter, der fra mandag til torsdag i denne uge kan ses på Stevns Musikskoles Facebook-side.

I sidste uge mødtes bandene for første gang i næsten tre måneders coronanedlukning. Hver aften er der blevet øvet, så de indlærte færdigheder fra før pausen kunne blive pudset af - og nu er de klar til at give koncert.

- De har glædet sig meget, og derfor er det rigtig godt, at det lykkedes at samle dem inden sommerferien. Der skulle lige bankes lidt rust af, men så gik det også rigtig fint, siger Søren Dahl-Pedersen, der er leder af Musikskolen.

- Vi har ikke kunnet lave undervisning af bands, fordi eleverne sidder hver for sig derhjemme. Derimod har vi tilbudt undervisning af solister - både sang og instrumenter - og her har 80 procent eller 100 elever takket ja. Jeg har sagt til lærerne, at de havde frie tøjler til at tilrettelægge undervisningen på nettet, og det er i de allerfleste tilfælde gået rigtig fint. Men det er svært at lave undervisning i trommespil til elever, der bor i en to værelses-lejlighed, siger Søren Dahl-Pedersen.