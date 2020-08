Musikken tilbage på biblioteket

Underholdningen står Tom Frederiksen for - han vil sammen med sin guitar tage publikum med på rundtur i sit blandede repertoire af viser og sange, som alle kan synge med på. Setlisten tæller blandt andet »Mandalay«, »Slentre ned ad avenuen«, »Det var i maj« og måske får publikum også mulighed for at ønske en melodi eller to.