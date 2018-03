Stevns Museum i Højerup lukker, og samlingen flyttes til Faxe gamle rådhus.

Museumsdirektør glæder sig til at flytte

Stevns - 06. marts 2018 kl. 13:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere års usikkerhed om fremtiden for Stevns Museum i Højerup blev mandag afløst af nye planer, da Østsjællands Museum løftede sløret for et ambitiøst projekt, der ifølge museet selv skal styrke egnens kulturhistoriske udstillings- og formidlingsaktiviteter markant, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Planen betyder et farvel til en epoke i såvel Højerup som Haslev. Begge steder lukker det lokale egnsmuseum, og samlingerne skal fremover præsenteres på det tidligere rådhus i Faxe, som Østsjællands Museum køber af Faxe Kommune.

For Østsjællands Museums direktør Orla Madsen - der tiltrådte 1. oktober og siden har arbejdet intenst med at finde en løsning på museets udfordringer med de to lokale kulturarvmuseer - var det en stor dag, da planen politisk faldt på plads.

- Jeg er meget glad for, at begge kommuner, som vi arbejder i, bakker op om at sikre en forsvarlig formidling af kulturarven. Det har stået klart, at der skulle ske noget på dette område efter, at Kulturarvstyrelsen kom med et vink med en vognstang i sin rapport sidste år. Her får vi fine karakterer for geologien og Koldkrigsmuseet, men samtidig er vi bagud på point, når det gælder den lokale kulturarv. Konklusionen i rapporten er ret klar: Enten gør vi noget vi noget ved bygningen i Højerup og sætter den i stand, eller også må vi flytte samlingen. Vi har valgt det sidste, siger Orla Madsen.

Østsjællands Museum har således fået et lånetilsagn fra de to kommuner på tilsammen 7,5 millioner kroner. Pengene skal bruges til at købe det gamle rådhus i Faxe og til at renovere det, så det bliver klar til museumsbrug.

Orla Madsen ser frem til at flytte ind i Faxe.

- Rådhuset er et stort bygningskompleks på op mod 3000 kvadratmeter. Det består af to fløje med en glasgang imellem, og planen er at indrette museum i den ene fløj, mens administrationen får plads i den anden. Her ligger også den gamle byrådssal, som kan bruges til møder og konferencer. Under det hele er en stor kælder, og her kan vi samle hele magasinet på ét sted under betryggende forhold. I dag står de effekter, som ikke er udstillet, spredt på flere forskellige adresser, så her sparer vi penge til husleje, siger museumsdirektøren.

Han er lidt forsigtig med at give et konkret bud på, hvornår det nye museum i Faxe kan slå dørene op.

- Nu skal vi først have handelen helt på plads, og så skal bygningen sættes i stand. Jeg tror, at vi kan begynde at rykke tingene ind efter sommerferien. Først herefter begynder arbejdet med at opbygge en seværdig udstilling, og det kommer til at tage nogen tid, ligesom jeg forestiller mig, at vi skal søge nogle fonde til at finansiere den. Så åbningen bliver formentlig først i 2019, men jeg håber inderligt, at det kan blive i den første halvdel af året, siger Orla Madsen.