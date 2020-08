Se billedserie 82-årige Axel Søren Sørensen , der i dag bor i Greve, står her på Broen i Lund Havn, hvorfra Ternen udgik med jødiske flygtninge ombord en sen aften i oktober 1943 med Bent Hove ved roret. Foto: Erik Nielsen

Museum beskyldes for at viderebringe usand historie

07. august 2020
Af Erik Nielsen

82-årige Axel Søren Sørensen bor i Greve, men er født i Lille Torøje tæt ved havnen i Lund på det sydlige Stevns, som han lige siden har haft et nært forhold til. Den nu ældre herre undrer sig i den grad over en historie, der har fundet vej til flere medier via nogle erindringer fra nu afdøde Abraham Steinbock. Erindringer, som Frihedsmuseet i København har taget afsæt i til at fortælle historien om fiskerbåden Ternen fra Lund.

Båden, der fragtede flygtninge fra Lund til Sverige i oktober 1943, bliver i øjeblikket udstillet på netop Frihedsmuseet.

Axel Søren Sørensen mener ganske enkelt, at de erindringer, som museet videreformidler, er baseret på usandheder, og at museet på den måde er med til at udbrede dette. Det var nu afdøde Bent Hove, der dengang var 19 år, som sejlede flygtningene til Sverige - og ikke Abraham Steinbock, lyder det fra kritikeren. Der er endda lavet en mindesten over Hoves bedrift, som står i Lille Torøje den dag i dag.

- I udstillingen har vi valgt at fortælle historien fra Abraham Steinbocks vinkel, lyder det fra Mette Boritz, der er udstillingsproducent og ansvarlig for den nuværende udstilling på Frihedsmuseet, der dog af den grund ikke mener, at Frihedsmuseet fortæller noget, der ikke er sandt.