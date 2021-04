Museet og biblioteker genåbner

Men det sker ikke uden restriktioner. Alle ture skal bestilles på forhånd, og der stilles krav om coronapas både undergrunden og i terrænet. Det betyder, at alle gæster over 15 år skal kunne fremvise dokumentation for en negativ Covid-test, der maksimalt er 72 timer gammel før ankomst til Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Testen skal være en antigentest (hurtigtest) eller PCR-test. Man kan dog også komme ind, hvis man tidligere har været positiv og dermed dokumenteret immun. Testsvaret skal være mindst 14 dage og 180 dage gammelt beregnet udfra det tidspunkt, hvor testen blev foretaget. Endelig giver et afsluttet vaccinationsforløb med Covid-19 også adgang. Endelig er der krav om mundbind, når man går ind i museumsbutikken.

- Vi glæder os virkelig meget til at få lov at åbne dørene til bibliotekerne igen. Vi er jo altså mere end blot udlevering af bøger over skranken. Især er vi glade for, at det igen er muligt for bibliotekets brugere selv at bevæge sig rundt og opholde sig på biblioteket, føjer bibliotekslederen til.