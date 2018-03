Se billedserie Mandag morgen kom børn og forældre som vanligt til vuggestuen og børnehaven. Den seneste uge har de dog ikke kunnet se den seks år gamle bygning, der er helt pakket ind, da den skal fuges helt om. Foto: Erik Nielsen

Multihus fuges om efter seks år

Stevns - 12. marts 2018 kl. 13:24 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har haft et kæmpe problem med den bygning fra starten, og nu skal vi til bunds i problemerne. Så når vi er færdige med denne omgang, så står vi tilbage med en bygning, der fungerer, siger Jesper Boesen, der er leder af Stevns Ejendomme i Stevns Kommune, til DAGBLADET.

Der viste sig meget hurtigt store og uforudsete problemer i Multihuset. Indtrængende vand, fugtskader og manglende ventilation stod på listen over byggeskader, og visionen om et energiplus-hus - der via solpaneler producerer mere strøm, end det selv forbruger - forblev en drøm. Hertil kommer en boldbane, der var gravet op under byggeriet og aldrig har fungeret tilfredsstillende.

De mange problemer fik i eftersommeren 2011 Stevns Kommune til at tilbageholde sidste rate på betalingen for Multihuset til entreprenøren med krav om udbedring af skaderne - selv om huset blev indviet til brug i august 2011.

Jorton A/S anlagde i 2012 en voldgiftssag mod Stevns Kommune for at få sine penge. Den sag blev afsluttet med et forlig - fire år efter, at byggeriet blev afleveret.

Stevns Kommune og Jorton A/S indgik i 2015 et forlig, der betød, at Stevns Kommune indbetalte to millioner kroner plus moms samt en rentegodtgørelse på 500.000 kroner til Jorton A/S. Da sidste rate - der aldrig blev indbetalt - beløb sig til fem-seks millioner kroner, svarer det til, at Stevns Kommune har fået en kompensation på lidt under tre millioner kroner.

- Det har været rædsomt håndværk, der har været udført, da hele bygningen simpelthen er for dårligt muret op. Vi fik ventilationssystemet til at fungere, og nu har vi regnet på det, så vi har penge til at få ordentligt styr på resten af bygningen ved hjælp af forligs-midlerne. Det kommer derfor ikke til at være en udgift for kommunekassen, at vi nu får rettet op på fortidens synder, siger Jesper Boesen til DAGBLADET.

Hver gang, at det har regnet, og vinden har stået ind på bygningen, er vandet trængt ind. Lederen af Stevns Ejendomme regner med, at udbedringen er færdig 1. maj.

- Vi har lavet en aftale med institutionen, så der ikke bliver kradset fuger ud, når børnene skal sove. I stedet bliver de fuger, der er kradset ud fuget om på det tidspunkt, og det har vist sig at fungere godt. Heldigvis er bygningen så godt isoleret, at det er ganske lidt af lyden, der forplanter sig inden døre, så personalet har sagt godt for det, siger Jesper Boesen.

Formanden for Plan-, Miljø og Fritidsudvalget: Flemming Petersen (V) er tilfreds med, at der nu endelig kommer styr på Multihuset.

- Det er meget uheldigt, at der fra starten har været store problemer på grund af byggesjusk. Men jeg er glad for, at der nu bliver taget hånd om det, og at det ikke kommer til at få økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, siger han til DAGBLADET.