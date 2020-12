Mulighed for fri søgning af ældreboliger ophører til nytår

Særordningen med at udleje ældreboliger og ældreegnede familieboliger uden om visitationen har medført et markant fald i ledige boliger. Fra 1. januar kan alene ældreboliger uden for de fire udviklingsbyer og Strøby lejes ud på almene vilkår.

Det vakte glæde blandt mange ældre medborgere, da Social og Sundhedsudvalget i 2019 gav en dispensation fra reglerne, så det blev muligt at leje ledige kommunale ældreboliger og familieboliger - ikke at forveksle med plejeboliger - uden at være visiteret med et særligt behov. Det blev dengang betegnet som en win win-situation, hvor bl.a. ældre med eget hus fik mulighed for at flytte ind i en mindre bolig, som de kunne overkomme, mens kommunen undgik den såkaldte tomgangsleje, hvor ledige ældreboliger står tomme uden at kunne lejes ud med økonomisk tab til følge.