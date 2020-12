Det er her mellem Holtug Bygade og Bredeløkkevej, at den 42 meter høje mast er en mulighed. Kort: Stevns Kommune

Mulighed for en 42 meter høj telemast lige midt i Holtug

Den dårlige mobildækning i Gjorslev Bøgeskov står med ideen måske over for en løsning. I hvert fald kan man konstatere, at firmaet Connect44 A/S har rettet henvendelse til kommunen vedrørende en mulig placering af en 42 meter høj antennemast på det kommunalt ejede areal ved Holtug Bygade 37A.

En virksomhed har forespurgt kommunen om at sætte en 42 meter høj telemast op på et kommunalt areal i Holtug. Behandlingen af ideen er udsat til 2021, hvor Energistyrelsen efter planen skal holde frekvensauktion.

