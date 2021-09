- En af de gode ting ved en lille kommune, er den korte kommandovej. Man får hurtigt svar på sine ideer - det er go eller no go, siger Jørn Johansen, der fejrer 40 års-jubilæum i Stevns Kommune. Foto: Henrik Fisker

Mr. JJ har ansvaret for. at skolernes IT fungerer

Stevns - 02. september 2021 kl. 17:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det siges, at der bliver længere mellem de rigtigt lange personalejubilæer, hvor en medarbejder har været på samme arbejdsplads gennem en lang årrække. I dag er tendensen, at flere skifter job adskillige gange i arbejdslivet, og dermed er der færre, som har den helt lange erfaring og hukommelse at trække på.

I morgen fejrer Stevns Kommune én af sine mest erfarne medarbejdere, når Jørn Johansen er midtpunkt for en reception i anledning af sit 40 års-jubilæum i kommunens tjeneste.

Den nuværende teamleder for skolernes it-afdeling blev som nyuddannet skolelærer ansat 1. august 1981 i det, der dengang hed Erikstrupskolen (i dag Store Heddinge Skole). Dengang bestod skolen kun af afdeling Birken, mens Pilen var under opførelse.

- Min fagkombination med fysik og kemi betød, at jeg fik én af de tre ledige stillinger med tilsammen over 80 ansøgere. Så måtte min kone og jeg flytte til Stevns, men jeg anede ikke, hvor det lå. Evan Thygesen (daværende skoleleder, red.) tog os på rundtur for at finde en bolig. Vi flyttede til Sigerslev, men siden byggede vi selv et hus i Store Heddinge, hvor vi stadig bor, fortæller Jørn Johansen med sin lette fynske accent.

Nyheden: Commodore 64 Mr. JJ, som han kaldes mellem venner, nåede at fejre 25 års-jubilæum som lærer på Erikstrupskolen og dermed to gange at følge eleverne op hele vejen fra 1. til 10. klasse - en model, som han var meget glad for. Men i 1995 gik han ned i timetal for at tiltræde en deltidsstilling som leder af skolebiblioteket og som mediekonsulent. Fra 2005 - året før kommunesammenlægningen - droppede han undervisningen helt og blev fuldtidsansat på skolebibliotekerne og it.

- Da jeg blev ansat i 1981, var der ikke en eneste computer på skolerne. Men der var en stor nysgerrighed for alt det nye, og en dag kom Leif Kloppenborg, der var kommunens ledende skoleinspektør, ind til mig med en minicomputer. Kan den bruges til noget, spurgte han. Mit svar: Nej, den er for dårlig, men der er lige kommet noget nyt, der hedder Commodore 64, fortæller Jørn Johansen.

Året efter var han med til at introducere netop Commodore 64 til undervisningsbrug. Det var en billig enhed til tekstbehandling, databaser og spil, og det endte med, at Erikstrupskolen indkøbte 16 pc'ere med to diskstationer.

- Det var de første til undervisningsbrug i Stevns Kommune. Evan Thygesen og Palle Halskov var som ledere gode til at lytte til vores visioner og ideer og gav en stor bevilling, som gav genlyd i hele det kommunale system. Så fik vi besøg af de andre skoler, som gerne vil se, hvad vi havde gang i. Vi var ikke first movere på Stevns, men vi var bestemt heller ikke blandt de sidste, siger han.

Skal I betjene Pentagon? Senere var Jørn Johansen med til at anskaffe pc'ere med 10 MB harddisk.

- Det var nærmest helt vildt og kostede spidsen af en jetjager. Jeg mindes, at en medarbejder på rådhuset spurgte, om vi skulle betjene hele Pentagon, smiler han i dag.

Udviklingen gik stærkt, og 9. maj 2001 kom Erikstrupskolen på forsiden af DAGBLADET, da der for første gang blev holdt afgangsprøve i skriftlig dansk med trådløs computer. Det var en epokegørende nyhed, der bredte sig til andre medier landet over.

Tiden i ungdomsskolen Undervejs var Jørn Johansen tilknyttet den kommunale ungdomsskole, hvor han underviste i edb og maskinskrivning. Ungdomsskoleinspektør Carsten Grønholt-Pedersen trak ham ind på skolens rejsehold, der i en årrække sørgede for, at den stevnske ungdom fik set sig om i verden. Jørn Johansen deltog gerne i turene, der gik til Færøerne, Ungarn, Prag og Paris og Holland med flodbåd.

- Når man har prøvet at rejse i en bus til Budapest med en flok store unger, der ikke gider at sove, har man lidt af en udfordring. Men vi gjorde det, fordi det var sjovt at opleve, husker han.

Det var også i ungdomskoleregi, at han var med til arrangere det første LAN-party, hvor deltagerne sidder oppe hele natten og kæmper mod hinanden fra hver sin computer. Det var i påsken 1989 og hed noget andet dengang, men det var nyt og epokegørende.

Den korte kommandovej I dag er Jørn Johansen teamleder i Stevns Kommunes skole-it afdeling, som ud over ham selv væller to teknikere. Selv har han kontor på Store Heddinge Biblioteks førstesal.

- Vi har eget værksted i Pilen på Store Heddinge Skole, og herfra drifter vi alle skolernes it-udstyr. Kapaciteten er 2500 brugere efter, at vi har fået børnehaverne og dagplejen med, og vi regner med, at der heraf er omkring 1700 aktive brugere på tilsammen 2250 enheder. Ud over skoler og instiutioner har jeg også titel af skolebibliotekskonsulent, ligesom jeg har aktier i skolernes filmfestival og bibliotekets litteraturfestival, siger han.

Som om det ikke kunne være nok, påtog skole-it afdelingen sig opgaven med at introducere de digitale kommunalbestyrelsesmøder med direkte transmission og efterfølgende videostreaming.

- Det var et skulderklap at få den opgave, siger Jørn Johansen beskedent.

Selv om han er i midten af tresserne, har han her ved 40 års-jubilæet ikke sat en slutdato for sit arbejdsliv. Det skyldes, at han trives med sit job.

- En af de gode ting ved en lille kommune, er den korte kommandovej. Man får hurtigt svar på sine ideer - det er go eller no go. Jeg har altid oplevet stor tiltro hos mine chefer til, at jeg løser den opgave, som de har givet mig - vel at mærke uden, at de blander sig i, hvordan jeg gør, siger Jørn Johansen.

Jubilæet fejres med reception i Strøbyhallen fredag kl. 13.00.