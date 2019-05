Forestillingen er instrueret af Lene Overgaard, og på scenen ses Hans Arne Kristoffersen, Sofie Kühl Kristoffersen, Lykke Baasch, Anette Garde Sørensen, Annette Laugesen og Christian From Sørensen.

Send til din ven. X Artiklen: Morskabsteater af Dario Fo ruller over Amatørscenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Morskabsteater af Dario Fo ruller over Amatørscenen

Stevns - 01. maj 2019 kl. 05:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

store heddinge: Stevns Amatørscene har i sin lange levetid lagt arm med adskillige teaterforestillinger for voksne og moret publikum med alskens løjer. En af de mest benyttede tekstforfattere er utvivlsomt Ludvig Holberg, hvis underfundige vid næsten altid har en morale bag morskaben, så teatergængerne kunne gå hjem med et opbyggeligt budskab.

I de senere år har der været lidt længere mellem voksenforestillingerne på Amatørscenen - måske af den indlysende grund, at det er blevet sværere at få voksne til at stille sig på scenen og spille teater for deres naboer og andre tilløbende fra sognet. Her har det været anderledes let at rekruttere børnene, som nærmest har stået i kø for at trække i kostumerne efter at have deltaget i Amatørscenens årlige sommerteater for ferieramte skolebørn.

Men nu kommer der omsider en voksenforestilling - spillet af voksne og formentlig også for voksne. Her er det ikke Holberg, men - kunne man fristes til at sige - hans italienske modspil: Dario Fo, der har skrevet manuskriptet om Marcolfa.

Dario Fo fik Nobels litteraturpris for sin evne til i et enkelt sprog at udtrykke det svære, så publikum ikke er i tvivl om hovedpersonernes gode og dårlige egenskaber. Desuden for at bryde med teatrets vante rammer og på den udfordre publikums forventninger. En effekt, som ikke mindst Amatørscenens mangeårige formand og instruktør Grethe Fischer ofte har gjort brug af.

Pengebegær og jalousi

Marcolfa er navnet på en fattig husholdske, der arbejder for den fallerede Markis. Hun er gammel og ikke så attraktiv, men så sker der det uventede, at hun vinder den store gevinst i Wienerlotteriet. Så bliver hun pludselig attraktiv - både for Markisen og for Guiseppe, der er Markisens hovedkreditor og evigt er på jagt for at få sine penge. Begge bliver forelskede i Marcolfa - og især hendes nyvundne formue.

Hele spillet kompliceres, da Teresa kommer på besøg. Hun er forlovet med Guiseppe, men er samtidig Markisens hemmelige elskerinde. Det hele er sat i scene af Francesco, som er kæreste med Marcolfa - og som har sat sig for at afsløre de mennesker, som vil give afkald på deres værdighed og livsstil for deres pengebegær og smukke kvinders gunst.

Forestillingen er instrueret af Lene Overgaard, og på scenen ses Hans Arne Kristoffersen, Sofie Kühl Kristoffersen, Lykke Baasch, Anette Garde Sørensen, Annette Laugesen og Christian From Sørensen.

Den opføres af Stevns Amatørscene ved to forestillinger lørdag 4. og søndag 5. maj, begge dage kl. 19.00, i Snurretoppen. Billetterne koster 75 kroner og kan bestilles hos Holte Vinlager i Store Heddinge eller hos Grethe Fischer på tlf. 21 45 69 46 eller på mail gref@privat.dk.hfi