Hanne Møller og Camilla Egeberg Møller fik stillet nye elcykler til rådighed på deres ugelange tur fra Vordingborg over Møn og Præstø til Faxe og Stevns. Foto: Henrik Fisker

Mor og datter oplevede Møn, Faxe og Stevns på elcykler

Stevns - 04. september 2021 kl. 14:45 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

To kvinder fra henholdsvis København og Gilleleje fik en anderledes ferieoplevelse, da de i sidste uge besøgte en række attraktioner i Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner. Ikke nok med, at de fik rørt bentøjet - de fik også ladet sindet op med en række ferieoplevelser fra et område af landet, som de ikke kendte meget til i forvejen.

Med titel af feriepiloter for turismenetværket Visit Sydsjælland-Møn har de i en uge fra lørdag til lørdag tilbagelagt 300 kilometer på elcykel. De fik stillet cyklerne til rådighed, ligesom kost og logi undervejs var sponsoreret af overnatningsstederne og restauranterne. Som modydelse forpligtede feriepiloterne sig til at lægge stories fra turen op på Instagram.

- Det har været en dejlig og billig ferie. Jeg fandt opslaget på Instagram og ringede straks til min mor og spurgte, om vi ikke skulle melde os til. Det gjorde vi og blev heldigvis udtaget til turen, siger Camilla Egeberg Møller, der er 30 år og bor i København.

Hendes mor er Hanne Møller på 60 år, og hun bor i Gilleleje.

Fire hold feriepiloter Visit Sydsjælland-Møn havde udloddet fire ugelange ferieture i sit område. Foruden turen på elcykel har tre andre hold været afsted til andre destinationer i Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner - henholdsvis på almindelige cykler, i elbiler og til fods.

- Vi valgte elcykler, som ingen af os har prøvet at køre på før. Men efter turen her kunne jeg føle mig fristet til at købe én selv, siger Camilla Egeberg Møller.

Mor og datter lagde på turens sidste hele dag vejen forbi DAGBLADET's redaktion, selv om det viste sig at være en omvej fra den fastlagte rute på omkring 10 kilometer.

- Det har været nemt, for Visit Sydsjælland-Møn havde tegnet ind, hvor vi skulle køre, og så kunne vi bare følge ruten på gps på vores telefoner. Hver dag kom en flink mand i bil og hentede vores bagage og kørte den til det næste overnatningssted, så vi bare skulle koncentrere os om at cykle, siger Hanne Møller.

Ingen af de to var meget kendt i området, men vil bestemt overveje at komme tilbage.

- Jeg har været en enkelt gang på Stevns Klint, men ellers er det første gang, siger Camilla Egeberg Møller. Hendes mor supplerer med, at hun kun har været på éndagsture i området indtil nu.

Syv dage undervejs Den ugelange tur startede i Vordingborg og gik derfra til Møn, hvor de kørte hele øen rundt samt til Nyord. De sejlede med en særlig turistfærge fra Stege til Kalvehave, hvorfra de kørte mod nord til Jungshoved og videre til Præstø. Herfra kørte via Faxe Ladeplads til Vemmetofte Præstegård, hvor de overnattede, inden de krydsede kommunegrænsen til Stevns.

Her har de aflagt besøg i Lund, Rødvig og Stevnsfort, hvorfra turen gik videre til Højeruplund. Her spiste de frokost på traktørstedet og nåede også at aflægge besøg på det tidligere museum, hvor de så Værk 21-udstillingen.

Efter afstikkeren til Store Heddinge kørte via Mandehoved, Sigerslev, Holtug og Gjorslev til Taastrup. Her blev middagen indtaget hos The Norrmans i Taastrup, hvor de også overnattede den sidste nat på turen.

- Koldkrigsmuseet var ret spændende. Vi fik en rundvisning både oppe i terrænet og i undergrunden, og det var interessant at høre historien om alt det, der var dernede under Den Kolde Krig. Den fede oplevelse kom, da vi trådte ud på stranden og pludselig stod ved havet, siger Camilla Egeberg Møller.

Hun tilføjer, at de to feriepiloter har lagt omkring 15 stories ud på Instagram om dagen fra deres tur. Efter hjemkomsten skal de desuden skrive en evaluering af turen - både ruten, seværdighederne, restauranterne og de overnatningssteder, som de har boet på.

- Det bliver en positiv anmeldelse. Området har meget at byde på, og vi synes, at det har været sjovt at opleve, siger mor og datter samstemmende.