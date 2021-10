Retten i Roskilde dømte den 34-årige kvinde for vold mod hendes børn, men frifandt hende for påstanden om udvisning af Danmark. Foto: Anette Gundlach Foto: Anette Gundlach

Mor dømt for vold mod sine børn

Stevns - 21. oktober 2021 kl. 14:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

I Danmark blev den såkaldte revselsesret - dvs. forældres ret til at slå deres egne børn som et led i børneopdragelsen - afskaffet af et snævert flertal i Folketinget i 1997. I Afghanistan findes næppe et tilsvarende forbud.

Om det er baggrunden for, at en 34-årig kvinde af afghansk oprindelse i gentagne tilfælde hen over en to-årig periode frem til januar 2020 har slået sine tre mindreårige børn, er ikke oplyst. Men Retten i Roskilde har idømt kvinden en betinget dom for volden mod hendes tre børn, der i dag er henholdsvis 12, 10 og fire år.

De to store beskrev i en videoafhøring, der blev afspillet i retten, hvordan deres mor slog dem i hovedet og forskellige steder på kroppen med flad hånd, nev dem forskellige steder på kroppen og i flere tilfælde kastede køkkenredskaber efter dem.

Kvinden - som dengang boede på Stevns, men siden er flyttet til en anden kommune sammen med sin familie - nægtede i retten at være skyldig i vold mod sine børn og bestred samtidig den nedlagte påstand om erstatning.

Krav om udvisning

Kvinden kom til Danmark i april 2011 og fik samme år i august tildelt opholdstilladelse i Danmark. Denne tilladelse er siden blevet forlænget flere gange og udløber næste gang i november 2022.

Anklagemyndigheden krævede kvinden straffet uden at præcisere hvordan, men samtidig ønskede anklagemyndigheden kvinden udvist af Danmark med et indrejseforbud i et tidsrum, som retten selv kunne fastsætte længden af.

Dommen indeholder et længere juridisk responsum om vilkårene for en eventuel udvisning, herunder konsekvenserne for hendes mindreårige børn, som alle er afghanske statsborgere. Det ældste børn kom til Danmark sammen med sin mor, mens de to andre er født i Danmark. Det kan derfor være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at henvise familien til at bo i Afghanistan, som børnene ikke har nogen tilknytning til.

Retten fandt det bevist, at kvinden er skyldig i anklagen om vold mod sine børn, men samtidig mener retten ikke, at volden er udført dagligt eller som et systematisk led i kvindens opdragelse af børnene. Derfor konkluderede retten, at der var tale om enkeltstående episoder efter straffelovens såkaldt almindelige voldsparagraf (244) og ikke den skærpede voldsparagraf (245).

På den baggrund idømte retten kvinden fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år, hvor hun ikke må begå noget strafbart. Samtidig slipper hun for udvisning af Danmark - bl.a. fordi hun har haft lovligt ophold i Danmark i 10 år. Hun blev ligeledes frifundet for kravet om erstatning til sine børn.

Sidste kapitel er dog ikke skrevet i sagen endnu, da anklagemyndigheden har valgt at anke dommen til Østre Landsret med påstand om skærpelse af straffen.