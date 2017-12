Mogens Haugaard: Stop nu med den mudderkastning

Hvor er det dog trist, at John Dalsgaard i sit afskedsinterview - efter fire år i kommunalpolitik - finder det vigtigt igen at forsøge at sværte mig til.

John tilkendegav tit under arbejdet i Social- og Sundhedsudvalget i de fire år, at hans store mål, det var at blive udvalgsformand for social- og sundhedsområdet i kommende valgperiode. Og med en placering meget højt på Venstres liste uden at opnå genvalg, må det naturligvis have været en stor skuffelse for ham.