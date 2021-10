Godt 30 kvinder var mødt op til debatmøde om kvinder i politik. Privatfoto

Mødtes for at tale om kvinder i politik

Stevns - 02. oktober 2021 kl. 11:52

- Det står klart, at der i politik er udfordringer med at tiltrække kvinder nok til at sikre en ligelig repræsentation. Der er mange bud på årsager fra forskere og andre vismænd, men vi tænker, lidt lavpraktisk, at det måske også kan være svært for vores piger, unge kvinder og andre, at få øje på kvinder, som de kan identificere sig med.

Sådan lød oplægget til et debatmøde, som i sidste uge blev arrangeret kun for kvinder, med tre socialdemokratiske politikere som oplægsholdere. Efterfølgende har arrangørerne sendt et referat til DAGBLADET's mandlige redaktion med oplysningen om, at mødet var en stor succes med flere end 30 deltagere fra forskellige partier.

Folketingsmedlem Tanja Larsson fortalte om sin vej til at blive politiker og om hendes overvejelser i den forbindelse. Det havde ikke været en let beslutning. Det var jo en kulturforandring. Og hun var blevet advaret af en mandlig politiker:

"Hvis du har børn eller overvejer at få børn, så hold dig væk fra politik", sagde han. Men hun havde dog også oplevet stor hjælpsomhed fra andre politikere både mænd og kvinder.

Tanja Larsson stillede også spørgsmålet: "Hvad er det, der hæmmer os, hvorfor skal kvinder kunne det hele og være perfekte til det hele, hvorfor stiller vi så store krav til os selv. Det er jo ofte os selv, der stiller de høje krav", sagde hun.

Medlem af Europaparlamentet Marianne Vind fortalte, at hun altid havde været aktiv, bl.a som spejderleder, så som faglig aktiv på arbejdspladsen, og senere i fagforeningen, hvor hun var meget aktiv og også blev valgt som næstformand i HK Privat.

- Det er vigtigt at have et mål og at vide, hvad man vil bruge sin indflydelse på. Jeg træffer jævnligt unge mænd på de videre uddannelse, som kun har som mål at blive politiker, men ikke har et mål for, hvad de vil arbejder for eller med, sagde hun.

Tidligere borgmester Gina Øbakke fortalte, at hun hele sit voksenliv har været engageret i bestyrelsesarbejde på forskellige planer - både i daginstitutioner, skole, ungdomsskole, og gymnasier. Det er her, at man lærer om demokratiet, sagde hun.

Hun var med i rødstrømpebevægelsen, på Ø-lejr og deltog i "nej tak til atomkraft"-marchen fra Stevns til København i 1978. Sideløbende var hun med i en kvindegruppe, som gav megen opbakning, og hun mene, atr vi skal have flere kvindegrupper i dag og skal blive bedre til at bakke hinanden op og få en tro på sig selv.

- Vi er nået rigtig lang med ligestillingen, men vi er ikke i mål. Det kan også ses på den aktuelle debat om barselsorlov til mænd, hvor der foreslås 11 uger øremærket til mændene, sagde Gina Øbakke, der rundede sin tale af med et slogan fra 90'erne:

"Søde piger kommer i himlen - alle andre piger kommer, så langt de vil".