Man kan møde Alpacaer på Stevns - det er ren hygge og et dejligt sommerminde. Foto: Dorthe Winberg

Mødet med en Alpaca midt på Stevns

Dorthe Winberg fra Strøby Egede har sendt et foto med sin søn som motiv sammen med de sødeste alpacaer, som hun har taget i løbet af sommeren. Hun sender billedet for som en del af den sommerpostkort-serie, som redaktionen har kørt hen over sommeren.