Borgmester Anette Mortensen er glad for, at borgerne i Stevns Kommune fremover både kan se kommunalbestyrelsens møder live og som optaget video. Foto: Kenn Thomsen

Møder i kommunalbestyrelsen kan nu både opleves live og som optaget video

- Det har været et stort ønske længe, men det blev for alvor aktuelt, da Coronakrisen holdt sit indtog, og lukkede for den offentlige adgang til vores møder i kommunalbestyrelsen. Vores møder skal jo være tilgængelige for offentligheden, så lige som mange andre kommuner måtte vi tænke kreativt, hurtigt, og finde nye veje, lyder det fra borgmester Anette Mortensen.