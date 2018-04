Torben Olesen udgiver sin nye digtsamling onsdag 25. april og præsenterer digtene i en musikalsk ramme sammen med Anders Roland onsdag 2. maj kl. 19 på Store Heddinge Bibliotek. Foto: Henrik Fisker

Mød Torben og Anders fra de døde kongers by

Stevns - 26. april 2018 kl. 05:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digtsamlingen har fået titlen: De Døde Kongers By, og allerede her har kvikke læsere allerede gættet, at det er Roskilde, der hentydes til. Det er her ved fjorden med domkirken, at de danske konger gennem århundreder er stedt til hvile - og sådan en tradition laver man sådan lige om på.

Men Roskilde er også byen, hvor kunstneren: Torben Olesen med bopæl på Stevns voksede op og har sine første erindringer fra. Derfor fandt han på at skrive digte om sin barndoms by - ikke som den så ud dengang, men som han tænker på den i dag med et langt livs erfaring i bagagen. Overraskende nok er det ikke alle digte, der overhovedet handler om Roskilde - men de handler om Torben Olesens betragtninger over livet og døden, og det, der er ind imellem.

Inspirationen kom i virkeligheden et helt andet sted fra, fortæller han.

- I 1970 drog jeg sammen med en kammerat, som også kom fra Roskilde, til Indien for at opleve det sagnomspundne land med de farverige religioner, med omkringvandrende sadhuer og tiggermunke, med de hellige køer og med blafrende bedeflag fra Himalayas stejle skråninger. For mange af de unge rejsende fra Vesten blev mødet med livet i Indien alt andet end romantisk i takt med, at American Express-checkene skrumpede ind og blev til ingenting - i takt med, at sult, nød og sygdom blev en del af hverdagen, måtte mange af de unge vende næsen hjem igen. Det gjaldt også mig. Det tog mig en måned at blaffe fra Bombay til Athen, og jeg levede uden penge som en hippie på fortovene sammen med de fattigste, beretter Torben Olesen.

Måneder forinden måtte han sætte sin rejsekammerat på toget i Bhopal, fordi han var blevet syg og elendig. Først mange år senere mødtes de to atter i byen, hvor de voksede op. Og de fandt ud af, at der var meget i Roskilde, som de opfattede anderledes end før deres dannelsesrejse til Indien.

Det er denne oplevelse, der udgør rammen om Torben Olesens nye digtsamling, der udkommer på Forlaget Attika. På onsdag 2. maj kan man høre nogle af digtene læst op og sat i en musikalsk ramme af guitaristen: Anders Roland, som Torben Olesen har kendt siden ungdomsårene, fordi de begge boede i nærheden af Roskilde.

- Jeg har skrevet nogle tekster til Anders, som han har indspillet på et album. Dem vil han også give et par eksempler på i sang og musik, og ind imellem hans instrumentale udfoldelser læser jeg op fra den nye digtsamling, siger Torben OIesen,

Arrangementet finder sted på Store Heddinge Bibliotek onsdag 2. maj kl. 19.00. Gratis billetter kan afhentes på én af Stevns Bibliotekernes tre filialer eller hentes på deres Facebook-side.