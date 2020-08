Mistænkeligt tilbud blev anmeldt til politiet

Klokken 18.17 anmeldte en beboer på Vesterbro således, at han kort forinden var blevet kontaktet af en engelsktalende mand, som tilbød at afrense hans fliser.

Stevnsboen anede uråd og bad manden om at få et visitkort eller et cvr-nummer, hvilket fik den udenlandske mand til at forlade stedet.