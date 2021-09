En mand foregav at være fra politiet, da han kontaktede en 70-årig kvinde over telefonen for at få udleveret hendes kontooplysninger. Nu advarer politiet om sådanne opkald. Modelfoto: Kenn Thomsen

Mistænkeligt opkald meldt til politiet

Et mistænkeligt telefonopkald til den ældre kvinde på Engvangsvej i Strøby Egede blev onsdag en sag for politiet.

Klokken 13.26 kontaktede en 70-årig kvinde således politiet og fortalte, at hun var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra politiet. Manden i telefonen havde fortalt den 70-årige kvinde, at der var ved at blive hævet et større pengebeløb fra hendes konto, og bad hende derfor udlevere sin kontooplysninger til ham.