Se billedserie Otte unge cellister optræder flere steder på Stevns i den kommende weekend. Pressefoto

Minister vil overvære cellokoncert blandt køerne

Stevns - 22. april 2021 kl. 17:41 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Otte unge cellister med base i Scandinavian Cello School i Lund går en travl weekend i møde med flere offentlige optrædender på Stevns. Dels på Haugaard i Lund, hvor kommunalpolitiker og landmand Mogens Haugaard atter lægger gård til en koncert blandt sine køer, dels ved søndagsgudstjenesten i Sankt Katharina Kirke.

Scandinavian Cello School (SCS) blev skabt for fem år siden som en fond til at støtte, uddanne og promovere unge cellister. I 2018 flyttede SCS til Stevns og åbnede verdens første permanente cellocenter og retreat. Nu støtter stedet også kunstnere og musikere fra alle brancher, samtidig med at det tilbyder ophold for musikinteresserede og forretningsfolk.

Egentlig skulle ensemblet fra celloskolen have givet koncert i Sankt Katharina Kirke fredag aften, men den blev aflyst som følge af coronarestriktioner.

- Vi havde glædet os meget til koncerten med SCS og ser frem til et samarbejde på et senere tidspunkt, når restriktionerne lempes så meget, at vi igen kan afholde koncerter, siger organist Charlotte Muus Mogensen.

I stedet har hun foranledet, at musikerne deltager i søndagens gudstjeneste, der begynder kl. 10.30, og hvor der naturligvis er gratis adgang.

Bøf og cellomusik

Musikerne har travlt, for allerede kl. 12.30 skal de spille på Haugaard ved den første af to koncerter samme dag. Koncerterne foregår udendørs og er derfor omfattet af de nye, lempede forsamlingsregler. Der kræves derfor hverken coronapas eller mundbind for at være med, men der sælges kun 35 billletter pr. koncert, og publikum placeres med en indbyrdes afstand på to meter.

Arrangementet holdes to gange samme dag, hvor publikum bedes ankomme kl. 12 og 15. Selve koncerten varer halvanden time. Billetter skal bestilles på forhånd på office@scandinaviancelloschool.com og koster 250 kroner. Der bliver intet billetsalg i døren. Prisen inkluderer smagsprøver på Haugaards Hereford-kød. Der vil desuden være salg af burgere, hvis man har smag for mere.

Bag arrangementet står SCS' musikalske leder Jacob Shaw, der har entreret med Peter Kær - kendt tv-vært fra Hvem vil være millionær - som toastmaster.

Også en anden kendis vil være til stede, idet kulturminister Joy Mogensen (S) har meldt sin ankomst ved den ene af koncerterne.

Børnekoncert lørdag

Ud over de to klassiske koncerter for folk og fæ søndag bliver der en særlig koncert for børnefamilier allerede lørdag formiddag. Den begynder kl. 10.00 ligeledes på Haugaard og koster 25 kroner pr. barn samt 100 kroner for ledsagende voksne. Også denne koncert foregår udenfor og kræver tilmelding på samme mailadresse som ovenfor nævnt.

- Her kan børnene høre musik og nyde oplevelsen af dyrene og den fine stemning, der bliver skabt, siger Jacob Shaw, der lover særligt børnevenlig musik.

Scandinavian Cello Schools forårsturné slutter mandag 26. april på Statens Museum for Kunst i København. Her skal ensemblet indspille en musikvideo, der sammen med udvalgte kunstværker bliver museets julekalender i år, og det er førnævnte Peter Kær, som har komponeret musikken.