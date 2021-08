Se billedserie Miljøminister Lea Wermelin (S) var reglementeret påklædt med gummistøvler, da hun steg ombord i én af de tre kanoer, som Stevns Kommune havde sat i vandet ved Strøby Kirkeeng. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Minister stod til søs i landets måske vildeste kommune

Stevns - 16. august 2021

Alle sejl var sat til, da Stevns Kommune mandag morgen tog imod miljøminister Lea Wermelin (S) og hendes følje på det smukke område neden for Strøby Kirke, hvor forfatteren Martin A. Hansen legede som barn. En stor delegation af politikere, embedsmænd, forvaltningsmedarbejdere, naturvejledere samt Verdensarv Stevns stod klar til at byde ministeren velkommen til Stevns - det skete med morgenkaffe med brød og frisk frugt fra Engvang.

Anledningen til ministerbesøget var den landsdækkende konkurrence, som ministeren har udskrevet, og hvor hun opfordrer landets kommuner til at dyste indbyrdes om at blive Danmarks vildeste kommune. Ikke færre end 92 af landets 98 kommuner har samlet handsken op, og ministeren kvitterer nu med at aflægge samtlige de deltagende kommuner et besøg.

Overvældende interesse Hvem der om et års tid ender med at blive kåret som den vildeste kommune, blev vi ikke meget klogere på denne mandag morgen, hvor det trods truende skyer holdt tørt I Ådalen. Men som Lea Wermelin understregede over for pressen ved besøgets afslutning, så er den største succes, at det er lykkedes at få så mange kommuner til at melde sig til konkurrencen.

- Det er fuldstændigt overvældende at opleve den store interesse efter, at vi udskrev denne her konkurrence. Det viser, at der er et enormt stort engagement i kommunerne. 92 ud af 98 kommuner vidner virkelig om, at interessen for biodiversiteten er stor. Det er skønt at komme ud at se, sagde hun.

Ministeren tilføjede, at kampagnen for biodiversiteten i høj grad også er en appel til »alle i parcelhusene«.

- Budskabet er, at alle kan være med til at gøre en forskel, understregede hun.

Insekterne forsvinder Ministeren blev straks efter sin ankomst til Strøby mødt af borgmester Anette Mortensen (V). Sammen vandrede de turen ned ad Kirkestien til Strøby-engen, hvor borgmesteren holdt sin velkomsttale:

- Kan I huske dengang, at man ikke kunne køre 25 meter i sin bil, så var hele forruden fyldt med insekter? Sådan er det ikke rigtig mere, desværre! Der er ingen tvivl om, at biodiverisiteten lider, og det går ud over øko-systemet. Derfor har vi kun stor ros til dig og alle politikere på Christiansborg, der har sat fokus på styrke mangfoligheden i naturen. Konkurrencen booster kommunerne til at gøre en indsats. Tak fordi du tager dig tid til at høre om vores kampagne: Stevns skaber liv, sagde hun.

Herefter gav hun ordet videre til udvalgsformand Flemming Petersen (V):

- Vi har en målsætning om at udtage 16 procent af kommunens egne arealer od udlægge dem til biodiversitet. Men vi kan ikke stå alene. Som kommune kan vi gøre meget, men vi må have de andre spillere med på banen. Det meste af Stevns er ejet af andre. Det meste af arealerne er dækket af landbrug, skov eller private haver, sagde han.

Direktør Tove Damholt fra Verdensarv Stevns redegjorde for netværket af partnere, hvoraf 40-50 har deltaget i workshops for at arbejde med biodiversitet.

I kano på Tryggevæde Å Herefter gik turen ned til Tryggevælde Å, hvor der ventede den gummistøvleklædte minister en overraskelse. Hun skulle ud at sejle en tur i kano. De tre fartøjer var velvilligt stillet til rådighed af Stevns Ungdomsskole.

På vejen til kanoerne nåede Lea Wermelin at hilse på børnehavebørnene fra Strøby Børnehave, der viste ministeren, hvordan man klapper en fisk. Skallerne var fanget samme morgen i Tryggevælde Å, og under vejledning af naturvejleder Rasmus Elvekjær viste de stolte unger fundene frem i akvarier. Senere hyggede de sig selv med at se, hvad de kunne fange med et net fra åbredden.

Så var det tur til kanosejladsen. I tre kanoer med styrmand stod ministeren, borgmesteren og to stevnske udvalgsformand - Flemming Petersen og Henning Urban Dam - ud på åen for at opleve Stevns fra søsiden. Ifølge miljøminister Lea Wermelin var det en fin oplevelse:

- Det var en rigtig god tur. Den gav mulighed for at tale om den kommende naturpark. Det er en spændende ide, hvor kommunen og private arbejder sammen. En anden side af medaljen er, at det også giver mulighed for at opleve mere af naturen, sagde hun.