Minister holder fast i håndtrykskrav

– Det vil kræve en decideret lovændring hvis man skal fjerne kravet om håndtryk, og jeg har på ingen måde travlt. Jeg synes faktisk, at en del af problemet med udlændingepolitikken er, at det er blevet lidt stresset, siger Mattias Tesfaye og uddyber: – Det er en af de mest ændrede love, som vi overhovedet har i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig, at vi nogle gange trak vejret dybt ind, og undersøgte hvordan lovgivningen fungerer, stille og roligt, og i tæt dialog med de mennesker, som bliver påvirket af den, f.eks. de danske borgmestre.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger i et eksklusivt interview med Stevnsbladet, at han ikke har travlt med at fjerne kravet om håndtryk, selv om samtlige af regeringens støttepartier stemte mod loven. Enhedslisten har netop forespurgt ministeren om dette.

Ministeren er velkommen

Mattias Tesfaye har besluttet sig for, at tage ud til nogle af de grundlovsceremonier, som afholdes i provinsen.

– Det er jo en appel til danskerne om, at have tålmodighed nogen gange, og prøve at lade lovgivningen virke, før vi pludselig ændrer det hele. Og så er det en appel til borgmestrene om, at hvis nogen skulle have lyst, så sende mig en invitation, så vil jeg meget gerne kigge forbi og deltage i grundlovsceremonierne, lyder det fra Udlændinge- og integrationsminister.

Borgmester Anette Mortensen fra Stevns:

– Hvis ministeren er interesseret i at overvære en sådan ceremoni på Stevns, så er han velkommen.



