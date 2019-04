Udvalgte elever fik lov at vise, hvad de har lært på Stevns Musikskole, da kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) kom på lynvisit og blev vist rundt af musikskoleleder Søren Dahl-Pedersen (t.h.). Foto: Stevns Kommune

Minister fik et glimt af musikskolens lyd

Stevns - 02. april 2019 kl. 14:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Musikskole havde mandag et hurtigt besøg af kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA), der er på rundtur for at besøge udvalgte kulturinstitutioner. Her blev hun modtaget af musikskoleleder Søren Dahl-Pedersen og udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der bl.a. er politisk ansvarlig for kulturområdet.

Enkelte elever fra musikskolen viste, hvad de arbejdede med i undervisningen, og der blev bl.a. snakket om musikskolernes rolle fremover, fremgår det af en pressemeddelelse fra Stevns Kommune efter besøget. Pressen var ikke inviteret med til ministerbesøget, fordi ministeriet havde ønsket »en ramme for besøget, hvor der f.eks. ikke var plads til spørgsmål fra pressen«, som Stevns Kommune forklarer på DAGBLADET's forespørgsel.

Vi må derfor henholde os til pressemeddelelsen, hvor kulturministeren er citeret for følgende udtalelse:

- Det har været spændende at besøge Stevns Musikskole og høre om deres arbejde og visioner. Stevns Musikskole er et godt eksempel på, vigtigheden af, at vi har musikskoler i alle kommuner over hele landet, der understøtter, at den musikalske dannelse løftes med den kvalitet, som musikskolerne har, fortæller kultur- og kirkeminister Mette Bock.

Under besøget blev hun bl.a. orienteret om, at hos Stevns Musikskole er fokus ikke kun på at lære børn og unge at spille musik. Musikken bliver også et værktøj til at løfte andre steder. Det ser vi bl.a. eksempler på i musikskolens initiativ med at lave et kor for borgere med KOL eller demens, eller i andre projekter, som musikskolen løbende sætter i gang sammen med skole- og dagpasningsområdet.

- Vi har haft et projekt, der hedder Nye Veje, hvor vi har arbejdet med skoletrætte unge fra de stevnske folkeskoler. Musikken kan hjælpe de unge til at finde en tro på sig selv og et socialt sammenhold. Det kan være ganske grænseoverskridende første gang, du skal synge foran andre. Men kan man spille musik sammen med andre og optræde for hinanden, så får man også et andet mod til at kaste sig ud i andre udfordringer i dagligdagen, forklarede Søren Dahl-Pedersen til ministeren.