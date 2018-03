Mens Faxe tjener penge på at sælge sit gamle rådhus til museet, betaler Stevns for at sende sin samling af kulturarv ud af kommunen, påpeger Varly Jensen (DF), der stemte imod bevillingen i Kommunalbestyrelsen.

Mindst to stemte imod flytningen

Stevns - 06. marts 2018 kl. 14:07 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen om at give et økonomisk håndslag til Østsjællands Museums flytteplaner var ikke enstemmig i Kommunalbestyrelsen. Sagen blev behandlet på lukket møde, sådan som den har været det jævnligt gennem omkring et halvt år, og derfor kan det ikke oplyses, hvem der præcis har stemt for og imod bevillingen. To af modstanderne har imidlertid selv oplyst til redaktionen, at de ikke kunne godkende beslutningen.

- Mit udgangspunkt er, at Østsjællands Museum er en selvejende institution, og at der ikke ligger noget krav om, at kommunen skal betale til museets drift. Men når Faxe kan få solgt sit gamle rådhus, er det jo klart, at de har en interesse i at støtte museet, for de får på den måde pengene hjem igen. For Stevns ser sagen noget anderledes ud. Vi betaler for at lukke vores eget museum med de klenodier, som lokalbefolkningen har bidraget med gennem mange år, siger Varly Jensen.

Han tvivler på, at museets økonomi i en overskuelig fremtid gør det muligt at afdrage lånet fra de to kommuner.

- Så reelt er det et tilskud, hvor vi kommer til at betale, hvis det smutter for dem at skabe et overskud på driften. Det kan du lægge oven i tilskuddet på 295.000 kroner i år, som skaber et hul i budgettet - og det giver næsten sig selv, at de vil søge om at få forhøjet deres tilskud med det samme beløb de kommende år for at klare driften, siger han.

Varly Jensen opfordrer i øvrigt museet til at sortere kraftigt i de mange effekter, som det ejer. Ellers tvivler han på, at der bliver plads til det hele på Faxes gamle rådhus.

Også Steen Nielsen (S) er imod beslutningen om at flytte Stevns Museum væk fra Højerup:

- For det første består museet primært af effekter fra Stevns. Og derfor hører det til på Stevns. For det andet er museet placeret et sted i dag (Højerup), hvor et sted mellem 70.000 og 100.000 mennesker hvert år kommer forbi. Hvis ikke det har et kæmpe udviklingspotentiale, hvad i al verden har så?

- Jeg tror ikke, at museet har et udviklingspotentiale i Faxe - nærmest tværtimod. Jeg er bange for, at vi kommer til at opleve et museum i (kronisk) økonomiske vanskeligheder og uden fremgang i besøgstal, som det kræver for at klare huslejen, siger han.