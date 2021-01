Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Var jeg en rype i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Var jeg en rype i dag

Stevns - 14. januar 2021 kl. 13:50 Kontakt redaktionen

Da jeg hørte beskeden om, at Knud Dahl var død, tænkte jeg først, Åh ja, Knud blev en gammel mand. Helbredet var ikke for godt mere. En mand, der vel stort set har fået det ud af livet, som kan tilkomme et menneske. Alt det han har oplevet, det må være mere end nok til ét liv. Så sådan må det være.

Alligevel blev jeg berørt. Det er Knud, som er død. Knud, som jeg har kendt som ven hele mit voksne liv. Og jeg ser Knud for mig i hans velmagtsdage, Knud som det naturlige centrum i hyggeligt lag - i gang med at fortælle én af sine mange historier.

Knud med rank ryg, beslutsom og i en pokkers fart, med Henning lidt roligere, lige efter, på vej til en arbejdsopgave.

Knud, som den gentleman han var over for os kvinder - måske den sidste på Stevns - hjælpe én i overtøjet, holde døren osv. I det hele taget være opmærksom.

Eller Knud oppe på Gustavstorp - siddende på Knuds plads - morgenstille og holde øje med dyrene overfor i skovkanten.

Jeg har grund til at mindes ham med glæde, taknemmelighed og respekt.

Taknemmelighed for hans altid imødekommende hjælpsomhed. Og ikke mindst var det Knuds fortjeneste, at min familie og jeg igennem mange år havde den glæde at komme på Gustavstorp og kom til at kende Wanäs næsten som vores andet hjem.

Knud kunne virke stille og beskeden, men han udstrålede en autoritet - en mand, der vidste, hvad han ville og fik tingene til at ske omkring sig. Det indgød berettiget respekt.

Jagt har været det helt store omdrejningspunkt. For Knud og for os andre. Det vi er fælles om. Det der holder os sammen som gruppe. Den gruppe, som Knud nu er trådt ud af.

Men vi, der holder af naturen - jægere og samlere - vi ved, at der er intet, der rigtig slutter. Har du givet videre, har du inspireret, så er der sået et frø.

Jeg ved, og jeg kan se i vores vennekreds, at Knud har inspireret.

Lige nu ser jeg Knud for mig, friskere end længe, med rank ryg og stormskridt på vej til et nyt konsortium hinsides, hvor de andre jagtkammerater, der er taget i forvejen, hilser ham.

Jeg kan bare sige: Tak for det hele Knud, og igen - knæk og bræk.

Overskriften: Var jeg en rype i dag måtte jeg have med. Et digt af Tom Kristensen, skrevet i chok og sorg ved polarforskeren Knud Rasmussens alt for tidlige død. Den lille rype påtager sig opgaven at flyve ud over Grønland og give det sørgelige budskab videre. Et stærkt og smukt digt (her kun et lille uddrag). Vel er digtet tiltænkt en anden Knud, men Knud Dahl er vores fortæller, vores eventyrer, vores Knud, så jeg vover billedet.

Vi andre må gøre, som vi gør, tage stafetten op og fortsætte med at glæde os over at være en del af det derude. Og lur mig, om ikke Knuds historier og historier om Knud vil blive fortalt i jagtkredse mange år fremover.

Birgitte Kristensen

