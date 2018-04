Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Trofast støtte gennem 55 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Trofast støtte gennem 55 år

Stevns - 24. april 2018 kl. 12:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frode Rasmusen døde onsdag 18. april, 92 år gammel.

Vi har meget at takke Frode for.

Frode blev ansat her på Nordkær i Skørpinge i foråret 1953 af Johannes Hansen og som fodermester. Han kom fra Arnøje, var gift med Inge og var far til to piger.

Da Johannes Hansen døde 1. november 1965 som følge af en ulykke på Møllehøj, blev Frode og hjalp min familie i den svære stund. Han tjente Johannes' enke: Harriet frem til hendes død i 1970, hvor Niels Hansen overtog gården.

Da Niels Hansens søn: Carl Skou tog over i 1989, var det en bunden opgave for både Frode og os at få samarbejdet til at fungere, og det lykkedes. Det er vi dybt taknemmelige for.

Frode havde en god sans for humor, og man viste hvor man havde ham. Hans trofasthed over for gårdens drift gennem samfulde 55 år, indtil han i en alder af 81 år gik på pension, kan ikke overvurderes. Ved ét af sine jubilæer modtog han Det Kongelige Landhusholdningsselskabs pris for sin indsats.

Frode Rasmussen boede i sine sidste år på Vesterbro i Store Heddinge. Han efterlader sig sine to døtre: Lene i Store Heddinge og Ulla i Hårlev.

Bisættelsen finder sted fra Sankt Katharina Kirke onsdag 25. april kl. 13.00.

Niels Hansen

og

Carl Skou

på vegne af familierne på Nordkær og Møllehøj