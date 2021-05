Mindeord: Tak for alt, Helmer!

Se billedserie Helmer Nielsen var et vidunderligt bogmenneske, skriver Susanne Nielsen i sit mindeord.

Et vidunderligt bogmenneske har forladt os. Helmer Nielsen fra Stevns Boghandel er gået bort efter et helt liv i bogens tjeneste. Han begyndte som bybud i Strøby Boghandel for 82 år siden, og han var klar med ugentlige annoncer i Stevnsbladet, så snart forretningerne igen måtte åbne efter corona-nedlukningen.

Når jeg betragter mine tætpakkede reoler og stakkene med bøger, kan jeg næsten ikke forstille mig, hvordan mit liv ville have set ud, hvis Helmer ikke havde givet mig glæden ved bøger. Både det litterære indhold, men også bogen som objekt, som en fysisk genstand.

Efter min konfirmation begyndte jeg at købe bøger hos Helmer. Klassikere i tranebogsudgaver kunne erhverves for under en tier. Dyre værker måtte jeg spare sammen til over længere tid. Inge Bjørns Oldtidsdragt - Nutidstøj kostede 248 kroner i 1975. Det var en svimlende sum. Efter købet af denne bog, lagde Helmer for alvor mærke til mig. Mine forældre købte altid jule- og fødselsdagsgaver i Stevns Boghandel. Helmer spurgte hver gang, om det var mig, der skulle have bogen. På den måde lærte han mig bedre og bedre at kende, selv om jeg i knap 30 år boede vest for Storebælt.

Da Helmer udvidede forretningen i Algade med et stort antikvariat, besøgte jeg ikke kun mine forældre, når jeg var på Stevns. Jeg besøgte også Helmer, og jeg forlod sjældent forretningen tomhændet.

Kort efter, at jeg var flyttet tilbage til Stevns, fandt jeg de islandske sagaer i antikvariatet. I en fornem udgave med læderindbinding og Johannes Larsens illustrationer. Der var ikke pris i bøgerne, og da jeg spurgte Helmer, svarede han: Prisen snakker vi om! Jeg besluttede ikke at købe, men da jeg havde drømt om bøgerne om natten, mødte jeg op hos Helmer igen dagen efter. Jeg måtte kende prisen. 300 kroner, sagde Helmer. Ja, for dem alle sammen, tilføjede han. Jeg vidste, at prisen var langt, langt højere hos andre antikvarboghandlere, så Helmer havde sat prisen efter min trange økonomi.

Helmer havde passeret de 80 år, da han valgte at flytte forretningen til bopælen i Rødvig. At han virkelig kendte sine kunder, blev mere og mere tydeligt. Bøger af nobelprisforfattere lå side om side med bøger af mere populære forfattere. For et par år siden havde jeg fundet en titel af Josefine Klougart. Da jeg skulle til at betale den, trak Helmer en bog ud af en stor stabel bøger. Det var Primo Levis Vidnesbyrd.

- Den skal du læse, sagde han.

Jeg købte derfor også denne bog. En anden kunde i forretningen blev nysgerrig og spurgte, hvad det var for en bog. Helmer affærdigede hurtigt kunden: Det er ikke noget for dig!

Helmer var ikke en almindelig boghandler, men en kulturformidler, der virkelig forstod værdien af den gode læseoplevelse. At læsere er forskellige, og derfor har de udbytte af forskellige bøger.

Tak for bøgerne, tak for samtalerne, tak for vittighederne, tak for alt, Helmer. Du vil blive savnet. Jeg håber, at der er bøger, der hvor du nu rejser hen.

Susanne Nielsen

