Artiklen: Mindeord: Tak for alt, Bjarne - du vil blive savnet

Det er med tristhed i hjertet, at jeg hører at tidligere Kulturchef Bjarne Hansen er død. En personlighed der i den grad fik sat kulturen på dagsordenen i Stevns Kommune.

Første gang jeg mødte Bjarne er 40 år siden. Jeg havde netop meldt mig ind i Socialdemokratiet , der var indkaldt til medlems møde og eneste medlem der mødte op var mig, en ung kvinde på 25 år. Den socialdemokratiske gruppe tog imod mig med åbne arme, ikke mindst Bjarne . Han fik stor betydning for mit politiske virke og ikke mindst min forståelse af vigtigheden af kunst og kultur i samfundet. Jeg var heldig, at han var Kulturchef i Stevns kommune i min borgmestertid fra 1990-2002. Mange nye skibe blev sat i søen i disse år sammen med min kulturudvalgsformand, Hans Jørgen Lund Jensen, og rigtigt mange kom sikkert i havn. Det ser vi overalt i Stevns kommune i dag.

Snurretoppen, Kulturloftet, Stevns Naturcenter, Boesdal kalkbrud, Stevnsfortet, Åbne atelierdøre, for blot at nævne nogle. Med stor dygtighed klarede han rollen som embedsmand og alle partier havde tillid til hans dømmekraft og upartiskhed på trods af hans socialdemokratiske fortid i kommunalbestyrelsen. Bjarne vil blive savnet, ikke mindst for sit altid gode humør og nærvær overfor sine medmennesker.