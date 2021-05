Mindeord: Sol-Ole er ikke hos os mere

Det er med stor sorg, at Solgårdsparkens Onsdagshold tirsdag modtog meddelelsen om, at Sol-Ole havde tabt kampen mod kræften.

Tilnavnet: Sol fik Ole, da der på et tidspunkt var tre Oler, der arbejdede frivilligt i Solgårdparken, og da Ole boede i Solsiden - lige ved siden af Parken - var det naturligt at vælge det øgenavn for at skelne.