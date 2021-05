Hans-Ole Hansen ved foden af trappen op til det kæmpestore pilehoved på Skoleengen ved Strøby Kirkesti - sidste post på Digterruten på Stevns, som blev indviet i 2015. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Mindeord: En visionær formidler er gået bort

Stevns - 08. maj 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

Da jeg i 2015 blev valgt ind i bestyrelsen for Landsforeningen Martin A. Hansen og overtog formandsposten efter foreningens første formand, kom jeg til at arbejde sammen med en særdeles aktiv bestyrelse, hvor bl.a. Hans-Ole Hansen sad.

Hans-Ole Hansen havde i 2009 - 100-året for Martin A. Hansens fødsel - sammen med andre fremsynede personer dannet Landsforeningen. Sammen med sin hustru, nu afdøde Dorthe Hansen, sin søster, Mette Lise Rössing og Martin A. Hansen-forskeren Anders Thyrring Andersen havde Hans-Ole Hansen i 2014 afsluttet arbejdet med et særdeles fremsynet projekt, som gennem årene har været Landsforeningens »ansigt« udadtil: Digterruten Digter og Landskab - Martin A. Hansen på Stevns.

Digterruten med sine 10 lokale rutepunkter - som hvert år besøges af adskillige grupper og enkeltpersoner - danner i dag forbillede for andre litterære selskabers arbejde med at skabe lignende digteruter landet over.

Arbejdet dengang og Hans-Ole Hansens virke i Landsforeningen - indtil sygdom for få måneder siden gjorde, at han måtte trække sig fra bestyrelsen - vidner om et levende og respektfuld engagement i formidlingen af hans fars forfatterskab.

Hans-Ole Hansen var som historiker særdeles grundig og pædagogisk i sin formidling, hvilket var tydeligt i de arbejdsopgaver, som han påtog sig i Landsforeningen. Han var yderst visionær i sine bestræbelser på at markere forfatterskabet, hvilket bl.a. kan aflæses i den plancheudstilling, som Landsforeningen inden længe kan åbne for offentligheden. Plancherne udstiller - ud over information om Landsforeningen arbejde - vigtige temaer fra et forfatterskab, som levede videre i sønnen og dennes arbejde for på nye måder at synliggøre faderens tankeverden.

Det har været berigende at arbejde sammen med Hans-Ole Hansen i Landsforeningen - især når han knyttede tråde tilbage til de år, hvor han sammen med sin far foretog sakraltopografiske undersøgelser i landskabet. Arbejdet blev for den dengang 16-årige brat afsluttet med Martin A. Hansens alt for tidlige død i 1955, men påvirkningen sad i drengen livet ud. Således vakte Martin A. Hansen sin søns interesse for historien, og allerede som gymnasieelev byggede Hans-Ole Hansen sammen med nogle venner sit første stenalderhus på en lånt nabogrund, hvorfra idéen blev skabt til det, der først kom til at hedde Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, nu Sagnlandet Lejre, og som fortsat udvikles efter hans mangeårige indsats frem til 1986.

Landsforeningen Martin A. Hansen har med Hans-Ole Hansens død mistet et livsvidne, som på sin helt egen måde tog arven op.

Nu, hvor Salum - den gamle præstegård i Allerslev, hvor Martin A. Hansen levede i sine sidste år, og som Hans-Ole Hansen overtog - står tom, er det af uvurderlig betydning for Landsforeningens arbejde med formidling af forfatterskabet, at der i disse dage etableres en Martin A. Hansen Samling på Liselund ved Slagelse. Også dette arbejde levede Hans-Ole Hansen med i til det sidste.

Ære være hans minde.

Ole Juul

formand for Landsforeningen Martin A. Hansen