Mindeord: En varmhjertet og talentfuld mand

En varmhjertet og talentfuld mand er gået bort. På denne solbeskinnede dag i marts fik jeg den sørgelige besked, at Bjarne Hansen er død. Det gør mig usigelig trist og vemodig.

Jeg har været så privilegeret at kende Bjarne siden 1970, hvor han blev en af mine gode lærere på Boestofteskolen - væk med den sorte skole - ind med kundskab og viden om samfundet og tro på, at alle mennesker fortjener en chance i denne verden.

Bjarne så det enkelte menneske og var social bevidst. Han turde allerede dengang tage den svære og tunge samtale uden at fordømme.

Derfor disse ord til dig: Du så mig, og det er jeg dig evig taknemmelig for. Der stod nemlig ikke skrevet nogen steder, at skovløberens datter skulle tage en mellemlang videregående uddannelse. Du gav mig skubbet, du troede på mig, og du støttede. Jeg kom tæt på din familie som ung pige i huset.

Det kunne jo bare være blevet ved det, men vi holdt kontakten, og jeg har fået lov at være med som en del af jeres familie, og det gør jo sorgen og savnet stort. Men der er mange gode minder at trøste sig med.

Dit kunstneriske talent dyrkede du og udviklede yderligere, da du gik på pension. Jeg er glad og taknemmelig for, at jeg har nogle af dine dejlige billeder med motiver både fra Stevns og Frankrig.

Tak for at du var min ven, min mentor og fortrolige gennem mange år.

Jeg ved, at det bliver hårdt for de efterladte. Du vil efterlade et stort tomrum, og jeg sender mine varmeste tanker til dit livs kærlighed og støtte Bodil, og jeres børn Lars Bo, Peter, Karen Julie og børnebørn.