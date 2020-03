Mindeord: En ubestikkelig embedsmand

Hvor trist at erfare, at tidligere kommunaldirektør i Stevns Kommune Stig Sørensen er død.

Stig og jeg havde mange tillidsfulde år sammen, ikke mindst i min tid som borgmester. I 1992 ansatte jeg Stig som kommunaldirektør. Han var jurist, havde tidligere været ministersekretær for statsminister Anker Jørgensen og havde kort tids erfaring med det

kommunale område. Vi startede på en frisk sammen, og han blev en tro og loyal støtte for mig de kommende 10 år.

Vi fandt en særlig arbejdsform hvor åbenhed og ærlighed var kodeordene. Vi havde kontor ved siden af hinanden, mellemdørene mellem os var altid åbne, og vi deltog i alle væsentlige møder sammen, herunder chefmøderne. I fællesskab skabte vi tillid til, at det vi

sagde, var det vi gjorde. At det, der blev aftalt, blev ført ud i livet.

Vi kunne på et tidspunkt skændes som et fasttømret ægtepar, men vi fandt altid ud af det sammen og stolede 100 procent på hinanden. At vi begge havde en udpræget økonomisk sans, blev en styrke.