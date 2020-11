Mindeord: Det stolteste træ i skoven er faldet

Thorsten var helt igennem æstetiker. For ham var det at være landmand ikke kun et spørgsmål om produktion. Kvalitet var det vigtigste. Jeg mindes den frugtplantage, som han anlagde på en sydskråning mod Sandbækken i Hellested. Det var en sand nydelse at komme i plantagen og se og smage på Thorstens æbler. Jeg husker, at han engang har fortalt, at han som ung havde en drøm om at anlægge en frugthave, hvor der var plantet roser langs vejene. Drømmen gik ikke helt i opfyldelse, da økonomien i frugtavlen ikke stod mål med anstrengelserne. Plantagen blev ryddet. Et bevis på, at Thorsten både var realist og konsekvent. Han opgav dog aldrig at skabe smukke omgivelser omkring sig. Mange har haft glæde af at få del i hans viden om havekunst og nyde hans egen have langt op i hans høje alder.