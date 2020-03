Send til din ven. X Artiklen: Mindeord: Den katolske Kirkes trofaste økonom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindeord: Den katolske Kirkes trofaste økonom

Stevns - 11. marts 2020

Onsdag morgen 4. marts afgik bispedømmets økonom: Stig Sørensen ved døden i en alder af 73 år. Efter en længere sygeperiode, hvor han dog var kommet sig igen - om end han måtte leve med store helbredsmæssige indskrænkninger - skete der tirsdag en pludselig forværring, som lægerne stod magtesløse overfor, og som førte til døden næste morgen.

Det er et stort tab for Den katolske Kirke i Danmark, at vi har måttet sige farvel til Stig Sørensen. Siden sin tidlige pensionering som kommunaldirektør i forbindelse med sammenlægningerne ved den sidste kommunalreform stod han med sine ekspertiser til disposition for bispedømmet på mange områder. Først og fremmest var han den ansvarlig for bispedømmets økonomi og dermed en vigtig sparringspartner for administrationschef Thomas Larsen, når der skulle lægges strategier og træffes vigtige økonomiske beslutninger.

I sin studietid som jurist havde han skrevet guldmedaljeopgave om kirkeret og satte sig nu godt ind i den nye kanoniske lov, så han kunne være en værdifuld medarbejder ved den kirkelige domstol, hvor han trak en meget stor del af læsset i de mange ægteskabssager. Han gjorde også god gavn i Sankt Andreas' Biblioteks bestyrelse i en del år.

I sin menighed: Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro i København var han i længere tid medlem af menighedsrådet og en overgang også dets formand. Han var en glimrende og lydhør mødeleder, som samtidig var i stand til at få afsluttet dagsordenens punkter på en tilfredsstillende måde for alle. Da bispedømmet fik overdraget bygningerne i Stenosgade, stoppede han i menighedsrådet for ikke at have for mange modsatrettede kasketter på.

Engang imellem drømte han om at blive virkelig pensionist og have tid til at gå på udstilling og til koncerter. Han havde også gjort biskoppen opmærksom på, at han jo ikke kunne fortsætte med de mange arbejdsopgaver evigt; men samtidig gjorde hans pligtfølelse, at han fortsatte med en fire-dages arbejdsuge på bispekontoret, hvor han sad ved sit skrivebord uden egentlige pauser i seks timer, for arbejdet skulle jo gøres.

Da han konverterede til Den katolske Kirke, havde han nok ikke forestillet sig, at det skulle føre til så meget aktivitet fra hans side, for han var i virkeligheden en meget kontemplativ person. Denne side fandt han dog også plads til som trofast medlem af karmeliternes sækularorden. Ordenslivet med den faste tidebøn hjalp ham igennem hans lange sygeperiode, hvor han ved årsskiftet efter en større operation var indlagt på Rigshospitalet i over en måned. Han glædede sig meget over, at han der kunne bede efter en app på sin telefon.

Vi vil tage afsked med Stig Sørensen med requiemsmesse og bisættelse onsdag 11. marts kl. 12.30 fra Sankt Ansgars Kirke, hvor vi vil sige tak til Gud for den store indsats, han gjorde for Kirken i Danmark, og for alt det, han betød for så mange mennesker.

Requiescat in pace!

Niels Engelbrecht

generalvikar

Den katolske Kirke