Mindeord: Antonio Aguilar Rodriguez er død

Stevns - 16. januar 2020

Antonio er død - vi skal ikke mere se ham komme kørende i kørestolen til sine mange aktiviteter.

Antonio Aguilar Rodriguez hed han - svært at stave, for han var spanier og spansk socialist i hjertet og medlem af SF her på Stevns. Han var fra Sevilla, en rigtig sevillano, og derfor var kisten i kirken pyntet med det sevillanske flag og blomsterne med de spanske farver: rød og gul.

Antonio blev næsten 70 år - født i 1950 og død 5. januar 2020 efter kort tids sygdom. Selv om han var spanier, har han levet det meste af sit liv som dansker og en aktiv borger siden 1989 her på Stevns.

Antonio blev hentet til Danmark i 1969, fordi B&W manglede svejsere. Han var egentlig møbelsnedker, men fik et svejsekursus og fungerede godt på den arbejdsplads, indtil han i 1980 blev lam som følge af en rygmarvsbetændelse. Det betød afslutningen på svejserlivet og i stedet et liv i kørestol. Men det betød ikke, at han blev passiv.

En uddannelse som socialrådgiver blev opgivet, da han, som det blev sagt, »var for god og ville give alle kommunens penge væk«. I stedet for blev han socialarbejder på fritids- og ungdomsklubben Munkegården, hvor han kunne udfolde sine evner over for børnene og de unge. Blandt andet arrangerede han, at alle børn holdt konkurrenceløb i kørestole, så de alle havde lige vilkår og kunne prøve, hvordan det var at være handicappet.

Han var indtil sin død formand for Aktive Pensionister, og han fik i 2015 Handicapprisen for sit store arbejde for handicappede.

Da han ikke kunne dyrke sport med benene, udviklede han sig til en meget dygtig skytte og var på det danske landshold. Han rejste rundt til konkurrencer i Europa og vandt i Spanien bronze sammen med to andre.

Umiddelbart som han kom til Danmark, mødte han Mar, og det blev kærlighed ved første blik. Det, der skulle have været et par år i Danmark, blev til resten af livet, og de to har holdt sammen lige siden. De fik sammen datteren: Gloria, som de havde den store sorg at miste for to år siden. Antonio var den helt store Moffe for sine to børnebørn, som han nåede at fejre jul sammen med.

Antonio var hele livet socialist og et aktivt medlem af SF, hvor han deltog med sine skarpe holdninger og politiske vurderinger. Vi vil som mange andre savne ham, og vores tanker går til hans kone: Mar.

Birgit Smedegård Olesen

for SF-Stevns