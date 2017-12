Se billedserie Kirstine Arendt har siden 1. marts været sognepræst i Nordstevns Pastorat. Her står hun foran Valløby Kirke, hvor hun skal holde to gudstjenester juleaftensdag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Min kirke er åben for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Min kirke er åben for alle

Stevns - 23. december 2017 kl. 10:28 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gamle, nyrenoverede præstegård i Valløby dufter at ristede popcorn denne onsdag eftermiddag. Anledningen er, at præstens tre børn har fået juleferie, og det skal naturligvis fejres.

Selv tager Kirstine Arendt imod ved samtalebordet på sit kontor, hvor kaffen står klar. Udenfor er den korte decemberdag ved at glide over i tusmørke, og der er endnu fire dage til jul. Fire dage til at få det hele til at klappe før højtiden - herunder at få skrevet juleprædikener til de mange gudstjenester.

- Jeg har tre gudstjenester juleaften og én 2. juledag. En af dem er midnatsgudstjenesten her i Valløby, som jeg glæder mig meget til. Det bliver stemningsfuldt at mødes i kirken sidst på aftenen, når roen har sænket sig, og alle julegaverne er pakket op. Til gengæld har jeg fri juledag og kan nyde dagen sammen med min familie, siger præsten.

Kirstine Arendt, hendes mand og parrets tre børn på 13, 11 og otte år flyttede ind i præstegården i foråret. Hun har snart fungeret i embedet i ni måneder. Der er tre sogne i Nordstevns Pastorat, som hun deler med Janne Melcher, der bor i Strøby Præstegård.

- Vi er blevet taget utroligt godt imod. Vi kom fra Nyborg, men jeg havde meget lyst til at være præst i et mindre sogn, hvor man kender og møder hinanden i lokalsamfundet. Der er så mange gode traditioner her på Nordstevns. Vi holder ådalsgudstjenester, fælles juletræstænding og kirkevandringer hen over Ådalen. Og her til jul er menighedsrådet kørt ud med blomster til alle, som har mistet én af deres kære i årets løb. Det er en smuk tradition, som er med til at knytte bånd mellem kirken og menigheden, siger Kirstine Arendt.

Hendes mand: Jacob cykler hver dag ned til Vallø Station og tager toget til København, hvor han arbejder. Børnene er faldet godt til på Strøbyskolen - én i hver sin afdeling: indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

- Det er en god skole med et godt sammenhold, og børnene har fået mange kammerater. Vi har lige haft otte piger til overnatning, og de hyggede sig rigtig, siger hun.

Det vigtige kulturmøde

Kirstine Arendt er 44 år, er datter af tidligere domprovst Jens Arendt fra Roskilde Domkirke og kommer oprindeligt fra Bornholm. De seneste 14 år har hun været præst i Nyborg, hvor hun især har arbejdet med børn og unge. Med sig i bagagen har hun ikke mindst taget mødet med den store verden uden for sognet med sig.

- Jeg boede syv år i Canada som barn. Siden har jeg boet i USA, været på studietur til Namibia og læst teologi i Indien. Det var i min studietid, og jeg endte med at skrive speciale om kulturmødet. Jeg var meget optaget af at møde andre religioner, og i Indien har kristendommen absolut en minoritetskultur. Det tvinger dig til at være åben over for andre religioner og prøve at forstå, hvorfor de gør tingene på deres måde. Det tror jeg grundlæggende, er meget sundt, siger hun.

Kirstine Arendt tror selv, at dette kulturmøde er grunden til, at hun har et åbent syn på verden:

- Mødet med andre mennesker, der er anderledes, fascinerer mig. Det er fint at have en stærk forankring i det lokale, men det får først rigtigt perspektiv, når du kan relatere det til verden omkring dig. Derfor er min mand og jeg blevet kontaktpersoner for en familie, der er flygtet fra Myanmar. Vi mødte dem på et asylcenter i Nyborg, hvor virkeligheden overgår fantasien, når man tager sig tid til at lytte til deres historie. I det konkrete tilfælde var der tale om kristne, der blev forfulgt af militærstyret, sådan som de nu forfølger det muslimske mindretal: ruhingyaerne. I dag er de blevet gift og har tre børn, født og opvokset i Danmark, og han er frugtavler på Fyn og kan klare sig selv, siger hun.

Den vigtige fortælling

Det er skæbner som denne, der har formet Kirstine Arendts syn på mennesker - og danner grundlag for den sjælesorg, som er en vigtig del af hendes arbejde.

- Alle mennesker har en livshistorie, som er med til at gøre dem til det, de er. Det er fortællinger, som er rigtigt vigtige at få frem. Som Karen Blixen siger et sted: Du er din fortælling. For mig betyder det, at du skal møde andre mennesker med et åbent sind, men på et fast fundament, siger hun.

Det sidste er en vigtig nuance at få med. Kirstine Arendt retter avisens udsendte, da han spørger, om hun med sin tilgang til andre mennesker er multikulturel. Det vil hun ikke lægge navn til.

- Mit udgangspunkt er min kristne tro. Men det forhindrer ikke, at jeg kan møde andre mennesker med et åbent sind. Min kirke er åben for alle, og sjælesorg kræver ikke medlemskort. En af præstens fundamentale opgaver er at være der for folk i både glæde og sorg. Det er et udtryk for næstekærlighed. Jeg har ikke masser af redskaber til at hjælpe andre, sådan som en ekspert eller en psykolog råder over. Jeg har bare store ører - og så har jeg tavshedspligt, siger Kirstine Arendt.

Optimisme og håb

Sjælesorg handler om at have hjertet på rette sted. Og det leder direkte ind på sporet af Kirstine Arendts juleprædiken, som hun skal holde for menighederne i Valløby og Store Tårnby.

- I Nyborg var jeg tilknyttet som præst til et center for kræftsyge - både de, der havde et håb at kæmpe for, og de, som skulle have palliativ pleje. Her lærte jeg, at det er vigtigt at forholde sig til sin eksistens, når man har en livstruende sygdom. I den situation finder nogle ud af, at de har brug for en tro for at kunne bevare håbet. Her tænker jeg på Vaclav Havel, der sagde, at der er forskel på optimisme og håb. Optimismen bygger på realiteter, mens håbets tro følgesvend er tvivlen. Det kan gå galt, men det kan heldigvis også gå godt. Men der skal være noget at række ud efter, siger hun.

Vi skal åbne vore hjerter

Det er i dette krydsfelt mellem håb og fortvivlelse, at Kirstine Arendts julebudskab bliver til.

- Forleden havde jeg nogle børn fra børnehaven på besøg. Jeg har et stort, flettet hjerte, som jeg åbner for børnene. De synes, at det er spændende at se, hvad der gemmer sig inde i hjertet. Det var fyldt op med gran, lys og gaver. Men symbolet er, at hjertet skal kunne åbne sig for, at glæden kan komme ind, siger hun.

Det kommer sognebørnene i Kirstine Arendts til at høre nærmere om juleaften:

- Vi skal ikke være bange for at kaste sig ud i troen, håbet og kærligheden. Det med at elske er noget, som man skulle turde. Kærligheden kan have svære vilkår, for den er meget usikker. Men livet er et vovestykke, og ind imellem bliver vi nødt til at springe ud på det dybe vand uden at vide, hvor vi lander. Det er lige præcis det, som gør os til mennesker i stedet for robotter. Vi er meget nyttetænkende i vores del af verden, og vi har svært ved at give slip på kontrollen. Men uanset hvad vi gør, så er robotter meget mere effektive end mennesker, og derfor risikerer vi at blive ramt af systemfejl for at bruge et udtryk fra teknologiens verden, siger hun.

Kirstine Arendt slår imidlertid fast, at vi ikke skal være bange for at være mennesker:

- I stedet for at leve som robotter skal vi turde at elske og dermed risikere at miste os selv. Det er der plads til, for Gud valgte at blive menneske, da Jesus-barnet blev født julenat, siger hun.

Sognepræst Kirstine Arendt holder julegudstjeneste 24. december kl. 12.00 i Valløby Kirke, kl. 14.00 i Store Tårnby Kirke og kl. 23.30 i Valløby Kirke.